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Deceive Inc. 21.03.2023
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
6.2 18 оценок

Разработчики шпионской игры Deceive Inc. сообщили о закрытии студии

monk70
Новости

Sweet Bandits, разработчики игры Deceive Inc., объявили, что закрывают свои двери и не могут гарантировать, что игра останется в сети. Через официальный форум игры в Steam разработчик объявил, что закрыл свои двери после долгого пути, чтобы привести Deceive Inc. в то состояние, в котором она находится. Однако путь подошел к концу.

Deceive Inc. теперь будет в руках Tripwire Interactive, издателя игры, который будет поддерживать её в сети, но не может гарантировать, что серверы будут оставаться активными в течение длительного времени.

Команда благодарна за предоставленную возможность в рамках этого путешествия, благодарна за поддержку игрового сообщества, но на данный момент у них нет информации о том, что произойдёт с серверами.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Darth_Boris

Ну эта игра по крайней мере хоть как-то выделялась из остальной серой массы

0
bysaturn

Вот их жаль. Приятная игра.

-2
EbalayEbanovich

Отлично!

-3