Разработчики шпионской игры Deceive Inc. сообщили о закрытии студии

Sweet Bandits, разработчики игры Deceive Inc., объявили, что закрывают свои двери и не могут гарантировать, что игра останется в сети. Через официальный форум игры в Steam разработчик объявил, что закрыл свои двери после долгого пути, чтобы привести Deceive Inc. в то состояние, в котором она находится. Однако путь подошел к концу.

Deceive Inc. теперь будет в руках Tripwire Interactive, издателя игры, который будет поддерживать её в сети, но не может гарантировать, что серверы будут оставаться активными в течение длительного времени.

Команда благодарна за предоставленную возможность в рамках этого путешествия, благодарна за поддержку игрового сообщества, но на данный момент у них нет информации о том, что произойдёт с серверами.