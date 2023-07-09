Анонсирован симулятор сноса и утилизации Deconstruction Simulator ©

Games Incubator, известная студия, разработавшая такие успешные игры, как Animal Shelter, Car Detailing Simulator и Ship Graveyard Simulator, анонсировала новую игру — Deconstruction Simulator. Игра позволяет игрокам окунуться в захватывающий мир сноса и утилизации. Игрок начинает свое приключение в качестве менеджера, у которого есть одна миссия: превратить ненужные предметы в ценные ресурсы и построить свой собственный бизнес.

Deconstruction Simulator переносит игроков в захватывающий мир сноса и переработки. Благодаря реалистичной физике, увлекательному игровому процессу и широкому спектру задач, Deconstruction Simulator предлагает уникальный игровой опыт в сфере строительства и разрушения.

В Deconstruction Simulator игроки берут на себя роль опытного менеджера по сносу, превращая ненужные предметы в ценные ресурсы. Игра начинается с оценки предметов, которые можно спасти, из домов, предназначенных для сноса. Обладая острым зрением и знанием материалов, пригодных для вторичной переработки, игроки должны тщательно изучить каждый элемент и назначить соответствующую цену, исходя из его потенциальной ценности на рынке вторичной переработки.

Как игрок, вы берете под свой контроль широкий спектр специализированных инструментов и механизмов, приступая к деконструкции собственности. Имея в своем распоряжении мощное оборудование для сноса, аккуратно разбирайте каждое здание по частям. Хватайте молоток, зажигайте паяльную лампу и собирайте ценные предметы для продажи.