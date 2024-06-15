В Deep Rock Galactic начался пятый сезон

Ghost Ship Games выпустила обновление пятого сезона для Deep Rock Galactic: Drilling Deeper

Руководство нацелилось на минеральные богатства, расположенные глубже, ближе к ядру Хоксес, а это значит, что мы увеличиваем глубину ваших операций. Вы погружаетесь глубже, чем когда-либо прежде, претендуя на беспрецедентные сокровища для компании и сталкиваясь со всеми смертельными ужасами, которые стоят на вашем пути.

Патч включает множество исправлений и много всего нового: сложность: ОПАСНОСТЬ 5+; оверклоки; вторичные цели, танцевальные движения и др.

НОВАЯ МИССИЯ: ГЛУБОКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Руководство определило новый минеральный приоритет: семена моркита. Ходят слухи, что они могут оптимизировать процесс переработки моркита в десять раз. Проблема в том, что они расположены в Хокссесе гораздо глубже, чем мы привыкли, и спрятаны в ослепительных моркитовых жеодах.

Вам нужно будет найти несколько резонансных кристаллов в системе пещер с помощью телеметрического дальномера. Используйте кристаллы для глубокого сканирования и определения местоположения моркитовой жеоды. Как только вы это получите, будет отправлен бурильщик, который доставит вас к Жеоде, где вы сможете собрать драгоценные семена моркитов.

СЕЗОННОЕ СОБЫТИЕ: СЕРДЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

Поступают сообщения о необычном новом минеральном образовании в пещерах. По предположению отдела исследований и разработок, это что-то из глубины, рядом с ядром Хоксеса. Что мы знаем наверняка, так это то, что эти образования содержат Основной Камень – и Руководство хочет заполучить их.

Но будьте осторожны: как только вы потревожите Камень ядра, вас ждет бой. Он откроет трещины в стенах пещеры и призовет нового ужасного врага, не похожего ни на что, что мы до сих пор видели в Хоксес. Их называют Crawlers Corespawn, и их нельзя недооценивать. Сразитесь с ними, нейтрализовав Камень ядра, а затем поместите Камень в специальную капсулу для извлечения, чтобы завершить событие.

НОВЫЕ ВРАГИ

Глифид-Сталкер- хитрый новый вариант Глифида. Этот враг способен становиться почти невидимым, зарываться в землю для быстрого изменения позиции и устраивать атаки из засады, которые временно отключают ваши щиты.

Варток Чешуйчатый Брамбл- Инвазионное полуразумное растение, состоящее из непроницаемого, изрыгающего кислоту ядра и множества сенсорных узелков-щупалец. Выньте узелки, чтобы открыть сердцевину.

Заградительный заразитель- новый вариант вида Infector — он больше, крепче и стреляет залпом взрывчатой ​​желчи. Цельтесь в мешок и следите за уроном от брызг.

Ползун порождения ядра - в отличие от любого существа, ранее замеченного в пещерах Хоксес, этих загадочных злодеев не следует недооценивать. Вам придется отправить их без колебаний, если вы хотите вернуться домой живым.