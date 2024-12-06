Состоялся анонс хоррор-шутера с элементами метроидвании Deepest Fear

Компания Variable State анонсировала новую игру Deepest Fear, научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, который выйдет на ПК через Steam. Игра сочетает элементы метроидвании и классического FPS, предлагая уникальный опыт выживания в подводном мире.
Deepest Fear переносит игроков в глубины океана, где пробудился древний, таящий угрозу для человечества секрет. В роли доктора Дэнни Кэррол игроки будут исследовать затопленные, разрушенные сооружения, управляя технологиями и сражаясь с потусторонними существами, которые появляются из воды благодаря моделированию жидкостей в реальном времени. Окружающая среда может затопляться в любой момент, угрожая жизни героя.
Игра вдохновлена классическими фильмами ужасов 1980-х годов, такими как «Бездна», «Нечто», и такими играми, как Metroid Prime и Dead Space. В Deepest Fear важно не только сражаться, но и разгадывать тайны, ведь каждое принятое решение может повлиять на судьбу человечества.
Опять ГГ какая то стремная шаболда. Че, разучились делать нормальных ГГ. Повесточники 6лять.
Если ГГ стремная, то значит игру спонсировала определенная повесточная студия.
Ахаха, это что, такой новый вид антирекламы: Поставь на обои героя транса и люди к нам потянутся?
Какая то Галя из бухгалтерии. Или из пивного..
Так может это и есть местная Галя из бухгалтерии - спустилась вниз чтобы собрать подписи по отпускам на следующий год, а там очко дьявола уже творится!
это я жду
Интересненько...