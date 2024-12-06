Состоялся анонс хоррор-шутера с элементами метроидвании Deepest Fear

Компания Variable State анонсировала новую игру Deepest Fear, научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, который выйдет на ПК через Steam. Игра сочетает элементы метроидвании и классического FPS, предлагая уникальный опыт выживания в подводном мире.

Deepest Fear переносит игроков в глубины океана, где пробудился древний, таящий угрозу для человечества секрет. В роли доктора Дэнни Кэррол игроки будут исследовать затопленные, разрушенные сооружения, управляя технологиями и сражаясь с потусторонними существами, которые появляются из воды благодаря моделированию жидкостей в реальном времени. Окружающая среда может затопляться в любой момент, угрожая жизни героя.

Игра вдохновлена классическими фильмами ужасов 1980-х годов, такими как «Бездна», «Нечто», и такими играми, как Metroid Prime и Dead Space. В Deepest Fear важно не только сражаться, но и разгадывать тайны, ведь каждое принятое решение может повлиять на судьбу человечества.