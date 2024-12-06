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Deepest Fear 2026 г.
Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
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Состоялся анонс хоррор-шутера с элементами метроидвании Deepest Fear

butcher69
Новости

Компания Variable State анонсировала новую игру Deepest Fear, научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, который выйдет на ПК через Steam. Игра сочетает элементы метроидвании и классического FPS, предлагая уникальный опыт выживания в подводном мире.

Deepest Fear переносит игроков в глубины океана, где пробудился древний, таящий угрозу для человечества секрет. В роли доктора Дэнни Кэррол игроки будут исследовать затопленные, разрушенные сооружения, управляя технологиями и сражаясь с потусторонними существами, которые появляются из воды благодаря моделированию жидкостей в реальном времени. Окружающая среда может затопляться в любой момент, угрожая жизни героя.

Игра вдохновлена классическими фильмами ужасов 1980-х годов, такими как «Бездна», «Нечто», и такими играми, как Metroid Prime и Dead Space. В Deepest Fear важно не только сражаться, но и разгадывать тайны, ведь каждое принятое решение может повлиять на судьбу человечества.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
demon33251

Опять ГГ какая то стремная шаболда. Че, разучились делать нормальных ГГ. Повесточники 6лять.

2
Аспиринчик

Если ГГ стремная, то значит игру спонсировала определенная повесточная студия.

0
Mad IVIax

Ахаха, это что, такой новый вид антирекламы: Поставь на обои героя транса и люди к нам потянутся?

0
demon33251

Какая то Галя из бухгалтерии. Или из пивного..

0
Kersar demon33251

Так может это и есть местная Галя из бухгалтерии - спустилась вниз чтобы собрать подписи по отпускам на следующий год, а там очко дьявола уже творится!

2
HITMAN 5

это я жду

0
badnes

Интересненько...

0