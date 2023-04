Продолжение ролевой игры Defender's Quest 2: Mists of Ruin выйдет в 2023 году ©

Разработчик Level Up Labs и издатель Armor Games Studios представили продолжение ролевой игры в жанре Tower Defense Defender’s Quest: Valley of the Forgotten. Вторая часть, Defender’s Quest 2: Mists of Ruin, выходящая в 2023 году, предложит новый яркий стиль, захватывающую фэнтезийную историю и уникальное тактическое великолепие серии.

Больше не являясь оазисом, которым они когда-то были, Сияющие земли стали заражены ядовитым газом, известным как Мирк, который подвергает опасности любого, кто осмелится выйти за пределы городских стен. В этом долгожданном продолжении, написанном известным писателем-ветераном Ксалавиером Нельсоном-младшим, вы следуете за упорной Эвни Хант и ее командой, Охотниками, в смертельной миссии по этим землям, что, возможно, является последней надеждой на их спасение.

Как и её предшественница, Defender's Quest 2: Mists of Ruin сочетает тактическую защиту башни с долгосрочной стратегией и групповой настройкой классических ролевых игр. Создайте список героев-единомышленников, каждый со своими способностями, деревьями навыков, снаряжением и историями, когда вы будете переплетать новые драматические повествования с разных точек зрения. Захватывающий тактический геймплей серии с потрясающим и энергичным новым визуальным оформлением надлежащим образом подкреплен великолепно иллюстрированным миром.