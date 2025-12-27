ЧАТ ИГРЫ
The Defiant 2026 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
6.8 12 оценок

Шутер в сеттинге Второй мировой The Defiant получил первый геймплейный трейлер

monk70 monk70

Компания 4Divinity выпустила первый геймплейный трейлер своего грядущего кинематографического шутера The Defiant. Этот трейлер содержит шесть минут игрового процесса. Таким образом, он даст вам небольшое представление о том, что разработчики планируют создать.

В The Defiant вы окажетесь на земле, пропитанной горячей кровью войны. Вы будете исследовать огромные заснеженные леса, охраняемые дороги и опасные деревни в тылу врага. В этих местах вы почувствуете напряжённую и серьёзную атмосферу войны сопротивления против японского вторжения.

Игроки смогут использовать множество различных видов оружия, таких как винтовки, штурмовые винтовки, пистолеты и пулемёты. В игру будут включены классические виды оружия, такие как винтовка Ханьян, военный пистолет Маузер и пистолет-пулемёт MP18, а также другие виды оружия из современной истории Китая. Игрокам предстоит использовать это оружие, чтобы выжить и пробиться через опасное поле боя.

В настоящее время нет информации о дате выхода The Defiant.

Lvinomord

Такая ностальгия.Всё ждал,что появится Резнов) Любопытно..

6
Unlabored Flawlessness

тебе мало? Кроме шутанов сейчас других игр нет и перспективы весьма туманны с учётом планов платформо-держателей сони и майков делать сессионки - это всё будут шутаны шутаныыыыы

Шутаны самый примитивный и неинтеррактивный жанр, суть ведь лишь в скорости прицеливания Карл! - это тупо..

Да есть продвинутый мувмент в арехе или калде, но это тоже быстро осваивается, а дальше люди годами как макаки делают одно и тоже одно и тоже но макаки и есть

Управление ВО ВСЕХ шутерах одинаковое =

= люды играют в одну и туже игру с момента создания CS 1.0 ухахахаха

Это фрустрация с последующей деградацией.

Я согласен с тем что мальчикам нужны игры про насилие - абсолютно согласен это в крови, но есть другие жанры которые представляют куда более разнообразный и интеррактивный геймплей, например слэшеры файтинги битэмапы да даже солсы. Геймплей должен быть глубоким и помогать развиваться расти навыкам - это и есть настоящий кайф.

-Даже Габен сказал почему нет халф лайф3 - да потому что халф лайф 2 уже упёрлась в потолок жанра - дальше здесь предложить нечего...

-А анреал энжин - это движок специально созданный чтобы продвигать шутеры, т.е. лучше всего подходит для шутеров это его база, не мои выводы а разработчики сами об этом говорят - а теперь думайте хахахаха

Те кто от игр ждут красивых картинок и вау-впечатлений сочувствую но вы не геймеры да да

даже тётки играющие 3 ряд более геймеры чем вы

а вы ребятки симуляторщики симуляции мечтатели

игра это там где есть правила, освоение, опыт, доминирование, победитель побеждённый

а симуляторщикам:

8
Night Strider Unlabored Flawlessness

откуда в дурке интернет?

7
lx75 Unlabored Flawlessness

Ну если по твоему в игре есть ствол это шутан , то ты очень очень не далекий человек.... Иди ударь себя об стену......

WerGC

китайцы возродили медаль,отлично

6
Alex40001

ну это прям здец особенно прицеливание

но винтовку классно кинул прям как в сибири война миров ух прям видно что у корейцев заказывали анимацию)

5
BAZKIN

Мы перешли от польских шутеров к китайским

3
Anal4onok

Графика конечно крутая,ничего не скажешь!! Китайцы всерьез взялись за игровую и кино индустрию! С их деньгами и специалистами, это не удивительно конечно!! Раньше они делали игры только для своего внутреннего рынка,а теперь решили ,что пора Западу показать как надо игры делать!!!

2
MelodiousTristram

🙂👍

1
HellowRainbow
Аналиус

он кинул гранату стена не деформировалась ничего не произошло

-1 бал!

LightParnel

Занимательно и интригующе !!