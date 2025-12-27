Шутер в сеттинге Второй мировой The Defiant получил первый геймплейный трейлер

Компания 4Divinity выпустила первый геймплейный трейлер своего грядущего кинематографического шутера The Defiant. Этот трейлер содержит шесть минут игрового процесса. Таким образом, он даст вам небольшое представление о том, что разработчики планируют создать.

В The Defiant вы окажетесь на земле, пропитанной горячей кровью войны. Вы будете исследовать огромные заснеженные леса, охраняемые дороги и опасные деревни в тылу врага. В этих местах вы почувствуете напряжённую и серьёзную атмосферу войны сопротивления против японского вторжения.

Игроки смогут использовать множество различных видов оружия, таких как винтовки, штурмовые винтовки, пистолеты и пулемёты. В игру будут включены классические виды оружия, такие как винтовка Ханьян, военный пистолет Маузер и пистолет-пулемёт MP18, а также другие виды оружия из современной истории Китая. Игрокам предстоит использовать это оружие, чтобы выжить и пробиться через опасное поле боя.

В настоящее время нет информации о дате выхода The Defiant.