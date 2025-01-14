Разработчики Delta Force показали возможности нового оперативника

Второй сезон Delta Force под названием «Звездопад», как мы уже знаем, начнется 18 января 2025 года, а вместе с ним появится и первая часть сюжетной кампании Black Hawk Down. Кроме того, разработчики игры представили нового оперативника — Синева, чьи возможности можно оценить в представленном новом трейлере.

Алексей Петров, известный как «Оперативник Синева», вносит в Delta Force новые интересные механики. Как защитник, Синева обладает серьезной броней, а его Grapple Gun и Razor Trap не дают врагу расслабиться.

Сезон «Звездопад» также значительно расширит тематику карт в Delta Force. В игре появится карта Knife Edge и огромная арена Train Wreck, на которой можно будет управлять транспортными средствами. Найдется кое-что и для фанатов режима Operations. Речь идет о Zero Dam, где нужно будет пробираться по огромной системе подземных комнат. В Delta Force также появится новый игровой режим. Это Hot Zone, в котором вас ждут PvP-сражения в формате 3v3v3.

В третьем сезоне появятся новые карты для режимов Warfare и Operations, а также улучшенная разрушаемость окружающей среды. Студия Tam Jade также планирует улучшить мобильность персонажей с помощью новых функций, добавив при этом новые транспортные средства и оружие.