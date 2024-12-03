Стали известны финальные системные требования Delta Force для ПК

Студия Team Jade, разработчик шутера Delta Force, раскрыла финальные системные требования для ПК. Теперь в «минималках» Team Jade указывает видеокарты Geforce GTX 660 и Radeon HD7870, а также 60 ГБ свободного дискового пространства. Прежде здесь указывались 3D-ускорителя уровня GTX 960 и Radeon R9 380.

Что касается рекомендуемых, то они остались прежними - это Geforce GTX 1060 5G или AMD RX5500 XT или Intel Arc A580. А вот тем, кто хочет поиграть в 1440p, понадобится процессор Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700XT или Intel Arc A770.

Кроме того, для игр в 4K в Team Jade рекомендуют Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D с 32 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800XT. При этом разработчики не указали, для каких графических настроек предназначены данные спецификации ПК. Кроме того, они не указали, идет ли речь о нативном 4K или DLSS/FSR.

TiMi Studio Group запустит открытое бета-тестирование для ПК 5 декабря. Бета уже доступна для предварительного скачивания. Но стоит отметить, что в нее не войдет одиночная кампания Black Hawk Down.