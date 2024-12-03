Стали известны финальные системные требования Delta Force для ПК

Студия Team Jade, разработчик шутера Delta Force, раскрыла финальные системные требования для ПК. Теперь в «минималках» Team Jade указывает видеокарты Geforce GTX 660 и Radeon HD7870, а также 60 ГБ свободного дискового пространства. Прежде здесь указывались 3D-ускорителя уровня GTX 960 и Radeon R9 380.
Что касается рекомендуемых, то они остались прежними - это Geforce GTX 1060 5G или AMD RX5500 XT или Intel Arc A580. А вот тем, кто хочет поиграть в 1440p, понадобится процессор Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700XT или Intel Arc A770.
Кроме того, для игр в 4K в Team Jade рекомендуют Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D с 32 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800XT. При этом разработчики не указали, для каких графических настроек предназначены данные спецификации ПК. Кроме того, они не указали, идет ли речь о нативном 4K или DLSS/FSR.
TiMi Studio Group запустит открытое бета-тестирование для ПК 5 декабря. Бета уже доступна для предварительного скачивания. Но стоит отметить, что в нее не войдет одиночная кампания Black Hawk Down.
ну норм вообще, даже текущее поколение видеокарт не требует
Вполне демократичные требования
Оставь политику за бортом
Ну да и графика там колда 2010 года
Вызовите доктора, тут человеку
играл в бетку,довольно таки не плохо,ну и требования крайне демократичны) на 3070 полет без проблем в 2к)
ну графика дерево)
ну в целом не вау да , но и требования соотвествующие)
Вполне себе адекватные системки
почему в казахстане не доступна? // Роман Андреевич
Хз, у меня всё есть // Роман Номад
доступна
Играл в дельту в армии на 386 ))) и винда 95 ток вышла, мошь была игруха. Жду сравнить чтобы...
Той старой Дельты уже не будет)) Первые части были крутые.
как по мне лучше падения черного ястреба и не было, а и еще на этом движке был мп проект, а все остальное было так себе, как я помню.
Покажите это GSC Game World
Симулятор военных преступлений США.
как всегда на изи полетит)) // Mikhail Tsyganov
в минималках 660 ? в 2024 году что ? она не здала ещё свои позиции
чета какие то низкие системные требавания. 660 жтх и чд 7870 что та из прошлой жызни ваще.
потому что снимай дошерак с ушей.
Эта та самая игра со школы??
Нет, это хрень с абилками,бафами тиммейтов и т.д. Оверфорс или Дельтавоч чёт такое.
от дельты тут не осталось ничего)
Вообще не Дельта форс. Мобильная дрочильня от китаез. как обычно
Это UE4
Очень странные требования для 4k, видеокарты далеко не топовые, а процессоры требуются одни из самых быстрых(при том в 2к процессоры в разы слабее требуются), в абсолютном большинстве случаев в 2к и тем более в 4к упор идёт всегда в видеокарту, а между процессорами там очень смешная разница. Опять девочка дизайнер рисовала требования... И про 32gb озу проорал, везде их хватает с огромным запасом, а тут значится вот прям требуется)) Короче как обычно требования ничего не говорят.
отлично прям.
Значит хорошая оптимизация!) // Konstantin Drozdov
Гамал на збт, да, графика не фонтан - но она вполне соответствует требованиям, и при этом игра ещё отлично оптимизирована. Всем, кто посматривает на тарков, рекомендую попробовать- во-первых порог вхождения гооораздо ниже, а во-вторых это бесплатно.
Паразитирование от китаез на имени некогда классной серии. Это вообще не ДЕЛЬТА форс.
абсолютно ибанутые требования, написанные каким-то школяром, который вообще не понимает ничего в компановке железа. Разброс видеокарт начиная с видяхи 2011 года от минимальных, до пред топа 2022 года, там че графика будет от пиксельной до современной что ли масштабироваться? Количество оперативы от 8 Гб до 32 Гб, опять же, размер текстур что ли увеличиться или их количество в 4 раза? Мощность процессора растет с ростом разрешения, что нахой?! В 4к нужен более слабый проц, чем в 2к, потому что вся нагрузка ложиться на видеокарту, но современные игроделы, или что там за дебил это писал, по всей видимости, такие элементарные вещи не знают
может просто все отключи дажи карты нормалей плюс спекуляра не будет, кастомное вершинное освещение без теней и спрайты от взрва и дыма будут самой быстрой функцией вызватся когда типа просто текстурка рисуется. а на ультрах волиметрический дым авсокой четкости 8к тени все источники света в радусе пксм, всякая глобальная иллюминация еще для стабильных 30 фпс
В 4к нужен более слабый проц, чем в 2к, потому что вся нагрузка ложиться на видеокарту
на самом деле необязательно если там софтварный рендер для отсечения оклюзии и он вынужден рендереть буфер глубины в 4к тоже чтоб не ждать согласования с гпу и тут бы не помешали векторные инструкции авх2 и 512. не знаю что там за движок но у уе5 вроде не так там консервативная растеризация и чета другое па моему.
может просто требования от пи3ды написаны, людьми, которые не понимают, как их же движок работает, а может и не их, сейчас индусы движками занимаются на аутсорсе, потом разрабы игр заявляют, после релиза, что боятся вносить изменения в игру, потому что не знают, как это отразиться на ее работе и стабильности. Ты понимаешь, что рост разрешения в игре, автоматически понижает нагрузку на процессор и увеличивает ее на видеокарту? Но современные игроделы повально, как попугаи, увеличивают процессорные мощности в системных требованиях с ростом разрешения. Это уже изначально ламерство высшего пошиба, и судя по количеству дизов, кретивнов, которые не понимают как элементарно работает железо в играх достаточно много, отчасти поэтому, выходит неоптимизированный шлак, последние лет 15, и его с радостью хавают, сталкер 2 не даст соврать со своими 83% положительных отзывов в стиме, крикой кусок кода, альфа версии, а хомякам похой, сидят и потребляют, терпеливо ждут добавку в виде 100-ен патчей
Ты понимаешь, что рост разрешения в игре, автоматически понижает нагрузку на процессор и увеличивает ее на видеокарту?
как минимум она не меняется от роста разрешения. те в 640х480 и в 1080п процессору по сути все равно. однако там есть знанятия помиомо отсечения оклюзии например, где ему приходится перезапекать тектуру и сжимать на сцпу чтоб использовать для блума. или опять так делать отсечение окоюзи на основе выборки размера пикселя. грубо говоря если есть примитив для отсечения и он оч мал - проц его отсекает и не загружает модель и это сокрашает вызовы отрисовки дро в зависимости от разрешения фактически это типа дальность прорисовки сокращается и еще какая нибудь лабуда.
В данном случае однозначно ошибка, ведь для 2k требования очень низкие и требования к процессору особенно, а в 4k вместо наращивания мощности видеокарты мы видим ещё больший рост требований к процессору, просто ошибка. Ну и графика в игре далеко от таких требований, ИМХО.