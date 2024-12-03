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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 122 оценки

Стали известны финальные системные требования Delta Force для ПК

Gruz_
Новости

Студия Team Jade, разработчик шутера Delta Force, раскрыла финальные системные требования для ПК. Теперь в «минималках» Team Jade указывает видеокарты Geforce GTX 660 и Radeon HD7870, а также 60 ГБ свободного дискового пространства. Прежде здесь указывались 3D-ускорителя уровня GTX 960 и Radeon R9 380.

Что касается рекомендуемых, то они остались прежними - это Geforce GTX 1060 5G или AMD RX5500 XT или Intel Arc A580. А вот тем, кто хочет поиграть в 1440p, понадобится процессор Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700XT или Intel Arc A770.

Кроме того, для игр в 4K в Team Jade рекомендуют Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D с 32 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800XT. При этом разработчики не указали, для каких графических настроек предназначены данные спецификации ПК. Кроме того, они не указали, идет ли речь о нативном 4K или DLSS/FSR.

TiMi Studio Group запустит открытое бета-тестирование для ПК 5 декабря. Бета уже доступна для предварительного скачивания. Но стоит отметить, что в нее не войдет одиночная кампания Black Hawk Down.

57
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
My life is a game

ну норм вообще, даже текущее поколение видеокарт не требует

15
Jestеr

Вполне демократичные требования

10
Trezvopoy

Оставь политику за бортом

-11
Александр Дантес

Ну да и графика там колда 2010 года

0
zqqqq Trezvopoy

Вызовите доктора, тут человеку

0
Abramski90

играл в бетку,довольно таки не плохо,ну и требования крайне демократичны) на 3070 полет без проблем в 2к)

3
N1ko64

ну графика дерево)

0
Abramski90 N1ko64

ну в целом не вау да , но и требования соотвествующие)

1
Ольга Бузова

Вполне себе адекватные системки

3
Пользователь ВКонтакте

почему в казахстане не доступна? // Роман Андреевич

2
Пользователь ВКонтакте

Хз, у меня всё есть // Роман Номад

0
Kot9lra street

доступна

0
KatabaticThule

Играл в дельту в армии на 386 ))) и винда 95 ток вышла, мошь была игруха. Жду сравнить чтобы...

2
johncon

Той старой Дельты уже не будет)) Первые части были крутые.

0
N1ko64 johncon

как по мне лучше падения черного ястреба и не было, а и еще на этом движке был мп проект, а все остальное было так себе, как я помню.

0
Jose Mane

Покажите это GSC Game World

2
Viking90

Симулятор военных преступлений США.

2
Пользователь ВКонтакте

как всегда на изи полетит)) // Mikhail Tsyganov

1
Igor9544

в минималках 660 ? в 2024 году что ? она не здала ещё свои позиции

1
MunchkiN 616

чета какие то низкие системные требавания. 660 жтх и чд 7870 что та из прошлой жызни ваще.

0
Viking90

потому что снимай дошерак с ушей.

1
егерь1

Эта та самая игра со школы??

0
DezkQ

Нет, это хрень с абилками,бафами тиммейтов и т.д. Оверфорс или Дельтавоч чёт такое.

0
BushmasterFireArms

от дельты тут не осталось ничего)

0
Sir Walter

Вообще не Дельта форс. Мобильная дрочильня от китаез. как обычно

0
Комментарий удален
RedundantRutherford

Это UE4

3
Виктор Орловский

Очень странные требования для 4k, видеокарты далеко не топовые, а процессоры требуются одни из самых быстрых(при том в 2к процессоры в разы слабее требуются), в абсолютном большинстве случаев в 2к и тем более в 4к упор идёт всегда в видеокарту, а между процессорами там очень смешная разница. Опять девочка дизайнер рисовала требования... И про 32gb озу проорал, везде их хватает с огромным запасом, а тут значится вот прям требуется)) Короче как обычно требования ничего не говорят.

0
SubaruBrzDream

отлично прям.

0
Пользователь ВКонтакте

Значит хорошая оптимизация!) // Konstantin Drozdov

0
Alex Row

Гамал на збт, да, графика не фонтан - но она вполне соответствует требованиям, и при этом игра ещё отлично оптимизирована. Всем, кто посматривает на тарков, рекомендую попробовать- во-первых порог вхождения гооораздо ниже, а во-вторых это бесплатно.

0
Sir Walter

Паразитирование от китаез на имени некогда классной серии. Это вообще не ДЕЛЬТА форс.

0
fundamentalist

абсолютно ибанутые требования, написанные каким-то школяром, который вообще не понимает ничего в компановке железа. Разброс видеокарт начиная с видяхи 2011 года от минимальных, до пред топа 2022 года, там че графика будет от пиксельной до современной что ли масштабироваться? Количество оперативы от 8 Гб до 32 Гб, опять же, размер текстур что ли увеличиться или их количество в 4 раза? Мощность процессора растет с ростом разрешения, что нахой?! В 4к нужен более слабый проц, чем в 2к, потому что вся нагрузка ложиться на видеокарту, но современные игроделы, или что там за дебил это писал, по всей видимости, такие элементарные вещи не знают

-9
MunchkiN 616

может просто все отключи дажи карты нормалей плюс спекуляра не будет, кастомное вершинное освещение без теней и спрайты от взрва и дыма будут самой быстрой функцией вызватся когда типа просто текстурка рисуется. а на ультрах волиметрический дым авсокой четкости 8к тени все источники света в радусе пксм, всякая глобальная иллюминация еще для стабильных 30 фпс

В 4к нужен более слабый проц, чем в 2к, потому что вся нагрузка ложиться на видеокарту
на самом деле необязательно если там софтварный рендер для отсечения оклюзии и он вынужден рендереть буфер глубины в 4к тоже чтоб не ждать согласования с гпу и тут бы не помешали векторные инструкции авх2 и 512. не знаю что там за движок но у уе5 вроде не так там консервативная растеризация и чета другое па моему.

1
fundamentalist MunchkiN 616

может просто требования от пи3ды написаны, людьми, которые не понимают, как их же движок работает, а может и не их, сейчас индусы движками занимаются на аутсорсе, потом разрабы игр заявляют, после релиза, что боятся вносить изменения в игру, потому что не знают, как это отразиться на ее работе и стабильности. Ты понимаешь, что рост разрешения в игре, автоматически понижает нагрузку на процессор и увеличивает ее на видеокарту? Но современные игроделы повально, как попугаи, увеличивают процессорные мощности в системных требованиях с ростом разрешения. Это уже изначально ламерство высшего пошиба, и судя по количеству дизов, кретивнов, которые не понимают как элементарно работает железо в играх достаточно много, отчасти поэтому, выходит неоптимизированный шлак, последние лет 15, и его с радостью хавают, сталкер 2 не даст соврать со своими 83% положительных отзывов в стиме, крикой кусок кода, альфа версии, а хомякам похой, сидят и потребляют, терпеливо ждут добавку в виде 100-ен патчей

0
MunchkiN 616 fundamentalist

Ты понимаешь, что рост разрешения в игре, автоматически понижает нагрузку на процессор и увеличивает ее на видеокарту?
как минимум она не меняется от роста разрешения. те в 640х480 и в 1080п процессору по сути все равно. однако там есть знанятия помиомо отсечения оклюзии например, где ему приходится перезапекать тектуру и сжимать на сцпу чтоб использовать для блума. или опять так делать отсечение окоюзи на основе выборки размера пикселя. грубо говоря если есть примитив для отсечения и он оч мал - проц его отсекает и не загружает модель и это сокрашает вызовы отрисовки дро в зависимости от разрешения фактически это типа дальность прорисовки сокращается и еще какая нибудь лабуда.

0
Виктор Орловский MunchkiN 616

В данном случае однозначно ошибка, ведь для 2k требования очень низкие и требования к процессору особенно, а в 4k вместо наращивания мощности видеокарты мы видим ещё больший рост требований к процессору, просто ошибка. Ну и графика в игре далеко от таких требований, ИМХО.

0