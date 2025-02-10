Стало известно, когда в Delta Force появится сюжетный режим

Delta Force: Black Hawk Down, ремейк культовой кампании, наконец получил дату выхода. Разработчики из студии Team Jade сообщили, что сюжетный режим для бесплатного шутера выйдет уже в этом месяце. Игра позволит заново пережить события знаменитой операции, в том числе в кооперативном режиме. В честь этого анонса был опубликован специальный трейлер с кадрами сюжетной кампании, который вы можете увидеть выше.

Несмотря на то, что Delta Force на релизе столкнулась с некоторыми трудностями, релиз бесплатного шутера можно уже сейчас назвать успешным. В январе игра достигла пика в 130 тысяч игроков в Steam, а сейчас удерживает стабильную аудиторию на ежедневной основе. Это делает проект одним из самых популярных бесплатных FPS на рынке.

Team Jade обещает верную реконструкцию событий, основанную на реальной операции "Черный ястреб", а также вдохновение фильмом Ридли Скотта. Пока остается неясно, для скольких игроков рассчитан кооператив, но разработчики заверяют, что хотят передать дух оригинальной кампании.

Стоит отметить, что сюжетный режим будет платным, в отличие от мультиплеера. Цена пока не объявлена, но ожидается, что Team Jade раскроет детали в ближайшие недели. Дата выхода сюжетной кампании намечена на 21 февраля для ПК.