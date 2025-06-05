Deltarune наконец-то вышла из затяжной демки, и игроки, внезапно, готовы платить

Похоже, долгое ожидание и переход на платную модель распространения пошли Deltarune только на пользу. Творение Тоби Фокса, годами державшее игроков на голодном пайке из двух бесплатных глав, наконец-то разродилось третьей и четвертой, попутно обзаведясь ценником в Steam. И что бы вы думали? Геймеры, видимо, так соскучились по пиксельным приключениям, что ринулись наверстывать упущенное с удвоенной силой, демонстрируя чудеса щедрости.



Сервис SteamDB зафиксировал впечатляющий пик онлайна, превысивший отметку в 133 тысячи человек одновременно. Это, на минуточку, не только значительно превосходит показатели предыдущей, совершенно бесплатной демоверсии, но и оставляет далеко позади легендарную Undertale, которая в свои лучшие времена собирала у экранов куда более скромные 11 тысяч пользователей. Видимо, проверенная временем стратегия «сначала бесплатно завлечь, а потом заставить как следует подождать и заплатить» все еще работает безотказно в умелых руках. Отзывы, к слову, тоже под стать ажиотажу – «крайне положительные» при 98% одобрения от тысяч игроков, что как бы намекает: многолетние страдания ожиданием были не напрасны, а кошельки открывались с легким сердцем. Первая глава, напомним для тех, кто успел забыть, увидела свет аж в далеком 2018-м, вторая подтянулась только в 2021-м. Теперь, после столь успешного платного релиза, разработчик обещает следующие главы уже в виде бесплатных обновлений.