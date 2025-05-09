ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deltarune 31.10.2018
Инди, Пошаговая, Фэнтези, Ретро
9.3 432 оценки

Тоби Фокс, автор Undertale, объявил, что новые главы Deltarune станут платными

butcher69 butcher69

Тоби Фокс, автор Undertale, объявил, что новые главы Deltarune станут платными. Третья и четвёртая части выйдут 4 июня 2025 года — одновременно с запуском Nintendo Switch 2. В отличие от первых двух глав, которые можно загрузить бесплатно, продолжение обойдётся в 25 долларов.

Однако хорошая новость в том, что будет реализована функция перекрёстной покупки. Если вы приобретёте игру на Switch 2, сможете играть в неё и на оригинальной консоли Switch. Аналогичная схема работает и для PlayStation: покупка на PS5 даёт доступ к версии на PS4. Эта модель перекрёстной продажи станет базовой и для других платформ.

В сборник за 25 долларов войдут сразу три будущие главы — с пятой по седьмую. Они появятся в виде бесплатных обновлений, но сроки релиза пока не объявлены. Первые две главы вышли в 2018 и 2021 годах, так что ждать финала, вероятно, придётся ещё несколько лет.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий