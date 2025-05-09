Тоби Фокс, автор Undertale, объявил, что новые главы Deltarune станут платными. Третья и четвёртая части выйдут 4 июня 2025 года — одновременно с запуском Nintendo Switch 2. В отличие от первых двух глав, которые можно загрузить бесплатно, продолжение обойдётся в 25 долларов.

Однако хорошая новость в том, что будет реализована функция перекрёстной покупки. Если вы приобретёте игру на Switch 2, сможете играть в неё и на оригинальной консоли Switch. Аналогичная схема работает и для PlayStation: покупка на PS5 даёт доступ к версии на PS4. Эта модель перекрёстной продажи станет базовой и для других платформ.

В сборник за 25 долларов войдут сразу три будущие главы — с пятой по седьмую. Они появятся в виде бесплатных обновлений, но сроки релиза пока не объявлены. Первые две главы вышли в 2018 и 2021 годах, так что ждать финала, вероятно, придётся ещё несколько лет.