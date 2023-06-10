Мутагенное происшествие в лаборатории в новом трейлере хоррор-рогалика Demon Spore ©

Издатель и разработчик DiniBoss поделился новым тизер-трейлером Demon Spore, своей новой игры в жанре хоррор-рогалика, которая приобретает неплохие очертания.

В то время как игра Carrion от Devolver Digital была похожа на адаптацию фильма Джона Карпентера "Нечто", в Demon Spore мы видим больше сходства с "Каплей".

Игра начинается с похожей, но простой предпосылки: вы - ученый, и лабораторный эксперимент идет ужасно неправильно. Из лабораторного стола извергается ужасное существо, проглатывающее и поглощающее все на своем пути, а вы должны бороться за выживание.