Мод Demon's Souls Graphics Overhaul добавляет динамические тени ©

Моддер fromsoftserve, автор удивительных графических модов для Dark Souls 2 и Dark Souls 3, выпустил новый визуальный мод для Demon’s Souls. Как следует из названия, мод Demon’s Souls Graphics Overhaul добавляет в игру динамические тени.

Этот мод предназначен только для ПК, что означает, что вам нужен эмулятор Playstation 3, RPCS3 и копия самой игры. Эта первая версия этого мода добавляет динамические тени ко всем внешним областям в Demon’s Souls. Кроме того, в будущих версиях моддер хотел бы изменить освещение, отображение тонов, отражение воды и многое другое.

Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.