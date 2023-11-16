В Descent появилась трассировка лучей спустя 28 лет

В этой игре вы пилотируете космический корабль, который проникает в подземные шахты, населённые злобными роботами. Ваша задача — пробиться через ряд уровней, уничтожая противников, подбирая оружие и другие ресурсы, и выполняя разнообразные миссии. Шахты представляют собой сложные лабиринты с секретными проходами.

Ваш корабль может свободно перемещаться по трехмерному пространству, в том числе вверх и вниз, и обстреливать врагов со всех сторон. Вы можете регулировать скорость и угол поворота корабля, чтобы маневрировать между вражеским огнём и преградами.

Игра предлагает несколько уровней сложности, которые вы можете выбрать в соответствии с вашим уровнем мастерства. Также в игре есть мультиплеерный режим, где вы можете сражаться с другими игроками или проходить уровни вместе.