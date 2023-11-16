В Descent появилась трассировка лучей спустя 28 лет

Трассировка лучей стала основой многих техник создания теней, отражений и освещения, она привела к революционным изменениям на рынке игровых движков и видеокарт. В настоящее время без трассировки лучей не обходится ни одна современная ААА-игра. Кроме того, все больше моддеров улучшают старые игры (Quake: RTX, Portal: RTX, Half-Life 2: RTX), добавляя в них поддержку трассировки лучей.
Несколько месяцев назад, через 25 лет после выхода Half-Life 1, появился соответствующий мод для этой игры. Сегодня речь пойдет об игре, которая вышла еще на несколько лет раньше. Бесплатное расширение для игры Descent позволяет насладиться трассировкой лучей через 28 лет после выхода оригинальной версии. Шутер с космическими кораблями был выпущен в 1995 году. До 2000 года в серии в общей сложности вышло четыре игры.
Студенты Университета Бреды разработали мод для первой части игры. Необходимые файлы можно загрузить с Github. Однако в загрузку входит только DXX Raytracer, который перерабатывает игровые ресурсы. Если вы хотите поиграть с модом, то потребуется оригинальная игра. Ее можно приобрести, в частности, в Steam.
Побежали брать в ипотеку RTX 4090.
вот только этой игре оно и нафиг не упало
Ещё 5 месяцев назад выпускали full pathtraced Descent
Выглядело... ну пойдёт.
Без проработки света в каждой локации это всё выглядит бедно. Этому DXX Raytracer далеко до уровня Half-life Raytraced
Чо там за Марио слышно и первый Х-Сом 1993 года, будет трассировка?