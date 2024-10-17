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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 1 022 оценки

Codename: Frontiers принесет новую активность в Destiny 2

Solstice
Новости

В будущем в игре появятся Одиночные операции. Короткие миссии для игроков-одиночек, которые быстро проходятся и имеют высокую реиграбельность.

Одиночные операции — это задания, рассчитанные на 10-минутную сессию и доступны для игроков-одиночек, но и также для команд.

Каждое операция подчеркивает увлекательность игрового процесса Destiny, предлагая игрокам простые задачи, в которых основное внимание уделяется перестрелкам.

Операции позволят игрокам постепенно продвигаться к получению лучшего и более мощного снаряжения, а также позволят настраивать сложность заданий с помощью широкого спектра модификаторов

Будущее Destiny 2 под названием Codename: Frontiers станет доступно в 2025 году.

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