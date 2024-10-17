В будущем в игре появятся Одиночные операции. Короткие миссии для игроков-одиночек, которые быстро проходятся и имеют высокую реиграбельность.
Одиночные операции — это задания, рассчитанные на 10-минутную сессию и доступны для игроков-одиночек, но и также для команд.
Каждое операция подчеркивает увлекательность игрового процесса Destiny, предлагая игрокам простые задачи, в которых основное внимание уделяется перестрелкам.
Операции позволят игрокам постепенно продвигаться к получению лучшего и более мощного снаряжения, а также позволят настраивать сложность заданий с помощью широкого спектра модификаторов
Будущее Destiny 2 под названием Codename: Frontiers станет доступно в 2025 году.
Codename: Frontiers принесет новую активность в Destiny 2
В будущем в игре появятся Одиночные операции. Короткие миссии для игроков-одиночек, которые быстро проходятся и имеют высокую реиграбельность.