Destiny 2 потеряла 90% игроков в Steam

Статистика SteamDB показывает, что количество игроков Destiny 2 в Steam сократилось на 90%. И хотя Bungie пытается поддерживать игру новым контентом, включая расширение The Final Shape, их число неуклонно падает. Только в декабре 2024 года количество активных игроков снизилось с 314 000 человек до 33 000.

Не смотря на то, что игра продолжает обновляться, отзывы о ней смешанные, особенно это касается эпизодического формата и недавних расширений. По мнению журнала Forbes, отток игроков может быть связан не с тем, что контента не хватает, а с его качеством и частотой выхода.