Destiny 2 потеряла 90% игроков в Steam

Статистика SteamDB показывает, что количество игроков Destiny 2 в Steam сократилось на 90%. И хотя Bungie пытается поддерживать игру новым контентом, включая расширение The Final Shape, их число неуклонно падает. Только в декабре 2024 года количество активных игроков снизилось с 314 000 человек до 33 000.
Не смотря на то, что игра продолжает обновляться, отзывы о ней смешанные, особенно это касается эпизодического формата и недавних расширений. По мнению журнала Forbes, отток игроков может быть связан не с тем, что контента не хватает, а с его качеством и частотой выхода.
я напомню - sony за bungie три лярда отвалила.смахивает на инвестицию в гуано
Как будто по одно методичке боты Бундзи строчат одни и те же коменты про какой-то онлайн на праздники
А чё там ещё делать после final shape? Бегать одни и те же миссии? Честно, если играть в эту игру не ради сюжета, то это очень утомительно и удовольствия мало.
статистика других платформ не учитывается как обычно?
Ясень пень, ведь в декабре у людей праздники, зима, лыжи, сани, коньки, и всё всё вот это. Я в декабре в игры почти не играл, как и любой нормальный человек. Праздники всё таки.
кто тебе сказал что ты нормальный? мама с папой?- я тебя огорчу они тебя обманули
90% игроков - это когда всего человек 100 играет , тут просто 90 щей на работу после праздников
На выходных вернутся , будет новость , что онлайн подскочил на 90%
В Июне 2024 максимальный онлайн доходил до 314к игроков и потом пошел на спад.
Собственно новость оформлена с ошибкой, ибо может ввести в заблуждение. Онлайн начал проседать с Июня 2024 и просел до 36к по сегодня.