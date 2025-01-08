ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.3 1 037 оценок

Destiny 2 потеряла 90% игроков в Steam

Gruz_
Новости

Статистика SteamDB показывает, что количество игроков Destiny 2 в Steam сократилось на 90%. И хотя Bungie пытается поддерживать игру новым контентом, включая расширение The Final Shape, их число неуклонно падает. Только в декабре 2024 года количество активных игроков снизилось с 314 000 человек до 33 000.

Не смотря на то, что игра продолжает обновляться, отзывы о ней смешанные, особенно это касается эпизодического формата и недавних расширений. По мнению журнала Forbes, отток игроков может быть связан не с тем, что контента не хватает, а с его качеством и частотой выхода.

7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Господин Никто

я напомню - sony за bungie три лярда отвалила.смахивает на инвестицию в гуано

7
Victor_von_Ion

Как будто по одно методичке боты Бундзи строчат одни и те же коменты про какой-то онлайн на праздники

2
Jarvis666

А чё там ещё делать после final shape? Бегать одни и те же миссии? Честно, если играть в эту игру не ради сюжета, то это очень утомительно и удовольствия мало.

0
rtnrwv

статистика других платформ не учитывается как обычно?

-9
Anglerfish
Destiny 2 потеряла 90% игроков в Steam
0
Janekste
Только в декабре 2024 года количество активных игроков снизилось

Ясень пень, ведь в декабре у людей праздники, зима, лыжи, сани, коньки, и всё всё вот это. Я в декабре в игры почти не играл, как и любой нормальный человек. Праздники всё таки.

-10
V1RuS.pr||0

кто тебе сказал что ты нормальный? мама с папой?- я тебя огорчу они тебя обманули

4
Артур Деменко

90% игроков - это когда всего человек 100 играет , тут просто 90 щей на работу после праздников

На выходных вернутся , будет новость , что онлайн подскочил на 90%

-13
Алан Битаров
снизилось с 314 000 человек до 33 000

В Июне 2024 максимальный онлайн доходил до 314к игроков и потом пошел на спад.

Собственно новость оформлена с ошибкой, ибо может ввести в заблуждение. Онлайн начал проседать с Июня 2024 и просел до 36к по сегодня.

0