Destiny 2: Renegades показал худший старт в истории игры

Новое дополнение Destiny 2: Renegades, вышедшее 4 декабря 2025 года, принесло игре пиковый онлайн в Steam выше 71 тысячи игроков одновременно — впервые с августа. Однако, как показывают данные SteamDB, этот результат стал худшим стартовым показателем за всю историю Destiny 2 среди всех крупных дополнений, сезонов и эпизодов.

Для сравнения, прошлые релизы привлекали значительно больше игроков: «Конец Света» — 316 750, «Королева-ведьма» — 290 112, а предыдущий эпизод «Ересь» — 77 399. Несмотря на усилия разработчиков из Bungie, новый контент получил довольно прохладный приём со стороны игроков.

Ранее в студии признавали, что Destiny 2 испытывает трудности с привлечением новой аудитории, однако команда заявляла о намерении смотреть в будущее с оптимизмом. По информации инсайдеров, параллельно может вестись работа над Destiny 3, что говорит о том, что Bungie уже планирует следующий шаг в развитии франшизы, надеясь вернуть интерес игроков к вселенной.

Таким образом, хотя Renegades и улучшил активность на Steam в короткой перспективе, цифры явно сигнализируют о необходимости пересмотра стратегии дополнений и подхода к удержанию аудитории в Destiny 2.