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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 1 019 оценок

Два крупных дополнения для Destiny 2 стали временно бесплатными

Solstice
Новости

У геймеров есть неделя на то, чтобы пройти сюжетные кампании DLC.

Bungie объявила, что с 8 по 15 октября 2024 года игрокам Destiny 2 на всех платформах бесплатно доступны дополнения The Witch Queen («Королева-ведьма») и Lightfall («Конец Света»).

За это время геймеры могут пройти сюжетные кампании дополнений, а также ознакомиться со сторонними активностями. Накопленный прогресс и экипировка перенесутся в основную версию Destiny 2, если пользователи решат приобрести расширения.

В дополнении The Witch Queen игроки отправляются в мир-Престол, где сталкиваются лицом к лицу с королевой Саватун и ее Сияющим Ульем. В DLC добавили систему крафта оружия и глефу — новых архетип арсенала.

Расширение Lightfall предлагается посетить осажденный город Неомуна на Нептуне, куда прибывает главный злодей всей франшизы Destiny — Свидетель. DLC привнесло в лутер-шутер новый класс Тьмы и дополнительный тип врагов.

Релизный трейлер эпизода "Неупокоенный" в Destiny 2

8 октября 2024 года в Destiny 2 начался эпизод «Неупокоенный» — это новая порция контента в рамках расширения The Final Shape («Финальная форма»). В игру добавили систему создания зелий, увеличили уровень силы Стража и переработали экзотические предметы.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
w_temptation

вот бы сейчас Близзард все свои дополнения и контент к ним оставляла платными после выхода нового.

1
Danny Lamb
Два крупных дополнения для Destiny 2 стали временно бесплатными

Чтобы потом быть стёртыми

Спойлер

шутка-шутка, любые совпадения с реальностью случайны

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