Два крупных дополнения для Destiny 2 стали временно бесплатными

У геймеров есть неделя на то, чтобы пройти сюжетные кампании DLC.

Bungie объявила, что с 8 по 15 октября 2024 года игрокам Destiny 2 на всех платформах бесплатно доступны дополнения The Witch Queen («Королева-ведьма») и Lightfall («Конец Света»).

За это время геймеры могут пройти сюжетные кампании дополнений, а также ознакомиться со сторонними активностями. Накопленный прогресс и экипировка перенесутся в основную версию Destiny 2, если пользователи решат приобрести расширения.

В дополнении The Witch Queen игроки отправляются в мир-Престол, где сталкиваются лицом к лицу с королевой Саватун и ее Сияющим Ульем. В DLC добавили систему крафта оружия и глефу — новых архетип арсенала.

Расширение Lightfall предлагается посетить осажденный город Неомуна на Нептуне, куда прибывает главный злодей всей франшизы Destiny — Свидетель. DLC привнесло в лутер-шутер новый класс Тьмы и дополнительный тип врагов.

8 октября 2024 года в Destiny 2 начался эпизод «Неупокоенный» — это новая порция контента в рамках расширения The Final Shape («Финальная форма»). В игру добавили систему создания зелий, увеличили уровень силы Стража и переработали экзотические предметы.