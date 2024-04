Геймплейный трейлер дополнения The Final Shape для Destiny 2

Студия Bungie представила двухминутный трейлер дополнения The Final Shape к игре Destiny 2. Игроки дополнения будут путешествовать по красивым локациям и сражаться с разнообразными врагами. Изначально релиз дополнения был запланирован на 27 февраля 2024 года, но в ноябре разработчики перенесли его на 4 июня для всех платформ.

В Destiny 2 вышло обновление Into the Light. В релизном трейлере подробно показали новое оружие — 12 видов. Патч 7.3.6 улучшил игровую среду и качество игры. В апреле и мае игроков ждёт новый контент. Это поможет подготовиться к испытаниям в июньском аддоне The Final Shape. Новое оружие можно улучшить, выполняя задания и проходя подземелье «Откровение».