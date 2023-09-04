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Destiny 2 06.09.2017
7.4 910 оценок

Кинематографичный трейлер Destiny 2 посвящён сюжетным событиям в сезоне "Колдовство"

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Gutsz
Новости

В конце августа сетевой шутер Destiny 2 встретил новый сезон под названием "Колдовство", который принес множество нововведений в игру и подарил неожиданное расширение основной истории. Дабы подчеркнуть важность сюжетных событий в сезоне, разработчики игры из студии Bungie опубликовали кинематографичный ролик. Свежий трейлер посвящён предыстории ведьм Саватуна.

Новый сезон Destiny 2 продолжает общую историю масштабного расширения Lightfall. Игроки в качестве представителей Авангарда Стражей объединяются с королевой ведьм, чтобы вместе выступить против Свидетеля. Однако до этого им еще предстоит погрузиться в Улей и уничтожить богиню войны Зиву Арат. Все эти события должны привести к грандиозному финалу в Destiny 2: The Final Shape.

Сезон "Колдовство" в Destiny 2 продлится до 28 ноября. До его окончания, игроков ждет несколько событий и сюжетных расширений.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Какой кинематограф, такие и трейлеры.

1
Rey Harley

Что ты хотел от маленькой инди студии? :)

0
Кибербананька

Чей-то бубнёж на фоне десяти статичных картинок — вот и вся кинематографичность.

1
Destroited

В эту донатную шляпу кто-то еще играет ?

0