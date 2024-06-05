Состоялся релиз дополнения "Final Shape" для Destiny 2

4 июня состоялся релиз дополнения "Final Shape" (Финальная форма) для Destiny 2 на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
По словам Bungie, дополнение завершит сюжетную линию и станет кульминацией основной истории, которая началась еще в 2014 году с выходом первой части. В дополнении игрокам вместе с Авангардом предстоит отправиться отправятся в опасную экспедицию в самое сердце Странника, чтобы положить конец войне Света и Тьмы.
С выпуском дополнения разработчики решили отказаться от сезонов и теперь намерены сосредоточиться на выпуске крупного контента. Выход дополнения привлек в игру почти 250 тысяч игроков в Steam.