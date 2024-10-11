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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 1 020 оценок

Трейлер подземелья Vesper's Host для Destiny 2

KoRnEr
Новости

Bungie опубликовала трейлер нового подземелья Vesper’s Host, которое вскоре появится в Destiny 2.

Подземелье представляет собой заброшенную космическую станцию, которую захватили Падшие. Во время исследования локаций геймеры повстречают Вексов, а также смогут узнать причину разрушительной чумы. К тому же в рамках приключения намечается возвращение Айсбрейкера.

Выход Vesper’s Host запланирован с выходом расширения The Final Shape, которое станет доступно позже в этом году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

в этот убогий мусор кто-то ещё играет ?

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