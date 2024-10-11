Трейлер подземелья Vesper's Host для Destiny 2

Bungie опубликовала трейлер нового подземелья Vesper’s Host, которое вскоре появится в Destiny 2.

Подземелье представляет собой заброшенную космическую станцию, которую захватили Падшие. Во время исследования локаций геймеры повстречают Вексов, а также смогут узнать причину разрушительной чумы. К тому же в рамках приключения намечается возвращение Айсбрейкера.

Выход Vesper’s Host запланирован с выходом расширения The Final Shape, которое станет доступно позже в этом году.