В Destiny 2 хотели ввести подписку: команда еле переубедила руководителей

Боссы разработчиков помешались на монетизации
Журналист и блогер Дестин Легари сообщил, что с ним связались несколько разработчиков студии Bungie и поделились подробностями разработки Destiny 2. Выяснилось, что одно время руководство команды пыталось протолкнуть идею платной подписки для MMO-шутера. Это открыто обсуждали на совещаниях, но рядовые сотрудники не стали молчать и выступили резко против.
Также разработчики раскритиковали чрезмерную увлеченность руководства Bungie монетизацией. Однажды боссы беспокоились, что уникальная броня, которую можно было получить в PvP-ивенте Trials of Osiris, выглядит слишком хорошо и блестяще — это якобы могло навредить продажам в косметическом магазине Eververse.
Доходило до того, что сотрудников «отчитывали» из-за недостаточных стараний в области монетизации. Для руководства зарабатывание денег было гораздо выше удовлетворенности игроков от геймплея.
Это не первый скандал, связанный с Bungie, который всплыл в последнее время. В середине мая выяснилось, что при создании командного шутера Marathon разработчики без разрешения взяли работы художницы Ферн Хук, известной под ником Antireal. После обвинений Bungie начала внутреннюю проверку.
Самодурство руководства удалось временно нивилировать.
сони хорош уже нюхать салфетки дела уже ниже дна унитаза)
Мне нравится destiny 2,но я ушел после 7к часов в ней из-за разработчиков,bungie конченные. Видимо все нормальные из команды ушли или уволены.