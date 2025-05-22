В Destiny 2 хотели ввести подписку: команда еле переубедила руководителей

Боссы разработчиков помешались на монетизации

Журналист и блогер Дестин Легари сообщил, что с ним связались несколько разработчиков студии Bungie и поделились подробностями разработки Destiny 2. Выяснилось, что одно время руководство команды пыталось протолкнуть идею платной подписки для MMO-шутера. Это открыто обсуждали на совещаниях, но рядовые сотрудники не стали молчать и выступили резко против.

Также разработчики раскритиковали чрезмерную увлеченность руководства Bungie монетизацией. Однажды боссы беспокоились, что уникальная броня, которую можно было получить в PvP-ивенте Trials of Osiris, выглядит слишком хорошо и блестяще — это якобы могло навредить продажам в косметическом магазине Eververse.

Доходило до того, что сотрудников «отчитывали» из-за недостаточных стараний в области монетизации. Для руководства зарабатывание денег было гораздо выше удовлетворенности игроков от геймплея.

Это не первый скандал, связанный с Bungie, который всплыл в последнее время. В середине мая выяснилось, что при создании командного шутера Marathon разработчики без разрешения взяли работы художницы Ферн Хук, известной под ником Antireal. После обвинений Bungie начала внутреннюю проверку.