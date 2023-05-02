В Destiny 2 стартовал ивент "Игры Стражей" с приятными наградами ©

Сегодня компания Bungie объявила о запуске временного события под названием "Игры Стражей", в котором игроки шутера Destiny 2 могут заработать неплохие награды. В первую очередь важно подметить, что данный ивент продлиться аж до 26 мая, поэтому любой желающий успеет забрать свои призы.

На протяжении всего мероприятия Стражи будут зарабатывать специальные медальоны, которые выдаются за самые разные действия, начиная PvE забегами и заканчивая PvP-активностями в Горниле. Главными наградами являются две мощные пушки: легендарная винтовка “Тараксипп” и пистолет-пулемет “Пустота”.

Кроме того, доступна и бесплатная карта мероприятия. После ее получения открываются новые задания и испытания, выполняя которые можно получить две экзотические эмоции, эксклюзивный титул “Чемпион” и другое. Если же на вашем аккаунте есть титулы за предыдущие ивенты вроде “Солнцестояние”, “Фестиваль усопших” и “Рассвет”, то в качестве дополнительной награды вы получите еще один титул – “Гуляка”.