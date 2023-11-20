В Steam резко сократилось число активных игроков Destiny 2

Количество активных игроков в Destiny 2 в сервисе Steam стало самым низким за все время существования MMO от Bungie с момента выхода PC-версии. И это почти парадокс, если учесть, что пик был достигнут именно в то время, когда вышло расширение Eclipse.

Согласно данным, предоставленным SteamDB, за последние месяцы значительная часть игроков перестала играть в Destiny 2. Так, за последние 30 дней средний показатель составил чуть менее 35 000 человек одновременно. Это самые низкие результаты, зафиксированные с момента запуска игры в Steam.

Тем не менее, необходимо сделать некоторые уточнения. С одной стороны, ноябрь исторически всегда был для Destiny 2 не слишком активным периодом, поскольку он соответствует окончанию сезона середины года. Кроме того, речь идет об игре, которая существует на рынке уже шесть лет, поэтому физиологический спад вполне возможен. Более того, в данном случае речь идет только о показателях Steam, так что мы не можем знать, какова тенденция на Xbox и PlayStation, хотя она может быть в значительной степени схожей.

Как отмечает Пол Тасси из Forbes, хорошо знакомый с MMO от Bungie, приведенные цифры вызывают тревогу. По словам журналиста, хотя ноябрь и является наименее интересным периодом в Destiny 2, в любом случае количество игроков никогда не было таким низким за последние годы.

Более того, этот негативный пик наступил всего через восемь месяцев после выхода расширения Eclipse, которое, как ни парадоксально, зарегистрировало рекордное количество одновременных игроков в первые несколько дней после релиза. Это означает, что Destiny 2 по-прежнему способна привлечь большое количество пользователей, но DLC и последующий контент не смогли предложить убедительных причин для того, чтобы остаться на серверах игры.

С такими основами Bungie, скорее всего, будет непросто создавать атмосферу больших ожиданий вокруг The Ultimate Forme, нового расширения, в котором будет дан грандиозный финал истории, начатой в 2014 году в Destiny, в особенности если слухи о переносе сроков на несколько месяцев подтвердятся, а сама студия их будет отрицать.