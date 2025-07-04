Destiny: Rising - мобильный шутер по вселенной Destiny выйдет 28 августа

Компания NetEase Games объявила, что Destiny: Rising, новая бесплатная ролевая игра-шутер от первого лица во вселенной Destiny, выйдет 28 августа для iOS и Android. Игра, разработанная NetEase Games и официально лицензированная Bungie, переносит игроков в альтернативную временную линию легендарной вселенной и предлагает уникальное мобильное приключение в жанре sci-fi action.

События Destiny: Rising разворачиваются после Тёмных веков — разрушительного периода в истории Земли. Цивилизация лежит в руинах, но вместе с возрождёнными Призраками появляется новое поколение Светоносцев. Поддерживаемые легендарными Железными Лордами, они встают на защиту человечества, пытаясь возродить его величие и дать отпор инопланетным захватчикам.

Игра предложит как классический вид от первого лица, так и альтернативный вид от третьего лица. Управление адаптировано под сенсорные экраны, но также поддерживаются геймпады. Среди ключевых особенностей — разнообразие игровых режимов: от сюжетной кампании до кооперативных рейдов на шесть человек, PvE-миссий и соревновательных PvP-сражений.

Destiny: Rising порадует как поклонников серии, так и новичков. Игра объединяет знакомых персонажей из основной серии Destiny с новыми героями, каждый из которых обладает собственной историей и уникальными навыками. Подбор персонажа с учётом его стиля боя станет важным элементом стратегии в битвах.

Особое внимание уделено разнообразию локаций. Игроки смогут исследовать мрачный постапокалиптический мир: от убежища Хэйвен, где прячутся остатки цивилизации, до ледяных подземелий древнего мегаполиса Цзянши и пустынных просторов Красного моря. В каждом биоме скрываются секреты, фрагменты сюжета и возможности для исследования.

Destiny: Rising также предлагает гибкую систему оружия. Игроки смогут собрать арсенал экзотического вооружения и настраивать его под индивидуальный стиль боя. Это позволяет экспериментировать с тактиками и механиками, адаптируясь к различным типам врагов и ситуаций.