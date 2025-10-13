Detroit: Become Human отдают со скидкой в 80% на ПК

Если вы эти годы с выхода тайтла Detroit: Become Human ждали знака, чтобы в него сыграть, то вот он - сейчас проект от Quantic Dream отдают с сумасшедшей скидкой в 80%.

Detroit: Become Human — это интерактивная сюжетная игра в жанре научной фантастики и драмы, созданная французской студией Quantic Dream и выпущенная изначально в 2018 году на PS4, а спустя пару лет — на ПК и PS5.

С учетом скидки тайтл обойдется всего в 260 рублей. Но важно поспешить, акция не бесконечная.