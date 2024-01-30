Актер озвучки Адама Дженсена не работал над отмененной Deus Ex

Вчера стало известно о том, что издательство Embracer Group AB решило отменить разрабатываемую игру во франшизе Deus Ex, заодно уволив 97 сотрудников Eidos Montreal. Сегодня актер озвучки Элайас Туфексис прокомментировал данную новость.
По словам актера, он не принимал участия в проекте - скорее всего игра не была продолжением Deus Ex: Mankind Divided, которое фанаты ждут уже долгие 8 лет (учитывая то, что Deus Ex: Mankind Divided закончилась большим клиффхенгером), а была нечто совершенно иным, с другим главным героем.
"Если они работали над Deus Ex в течение двух лет и так и не связались со мной, велика вероятность, что это была история не о Дженсене. Но меня больше злит то, что увольняют много людей. Игровая индустрия плюет на свой персонал." - написал Элайас Туфексис
Возможно сообщение Туфексиса несколько уменьшит у поклонников горечь от отмены новой игры по Deus Ex - по всей видимости новых приключений Адама Дженсена игроки в любом случае не получили бы.
Пришел просто Боб и все отменил. Кто-то еще не верит, что киберпанк и иллюминаты уже здесь?
А смысл? Предстоящие части (часть) история его восхождения.
Я все же считаю MD свернул не туда и погубил серию, вроде хорошая игра, но играть в нее не мог себя заставить, в отличии от HR, одной из лучших игр вообще
Жиза. hr я прощел с удовольствием, а md уснул довольно быстро. И непонятно почему вроде тоже самое, даже плюшек больше стало, но играть совсем не интересно
Решили мб другого гг сделать. На дженсене свет клином не сощелся. Он был гг только в 2х последних частях
А Туфексис не подумал, что Дженсена может озвучить ИИ с голосом Туфексиса? Причём, он, Туфексис, сам сработал на проект, предвосхищавший такое будущее, приближавший его.