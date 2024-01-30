Актер озвучки Адама Дженсена не работал над отмененной Deus Ex

Вчера стало известно о том, что издательство Embracer Group AB решило отменить разрабатываемую игру во франшизе Deus Ex, заодно уволив 97 сотрудников Eidos Montreal. Сегодня актер озвучки Элайас Туфексис прокомментировал данную новость.

По словам актера, он не принимал участия в проекте - скорее всего игра не была продолжением Deus Ex: Mankind Divided, которое фанаты ждут уже долгие 8 лет (учитывая то, что Deus Ex: Mankind Divided закончилась большим клиффхенгером), а была нечто совершенно иным, с другим главным героем.

"Если они работали над Deus Ex в течение двух лет и так и не связались со мной, велика вероятность, что это была история не о Дженсене. Но меня больше злит то, что увольняют много людей. Игровая индустрия плюет на свой персонал." - написал Элайас Туфексис

Возможно сообщение Туфексиса несколько уменьшит у поклонников горечь от отмены новой игры по Deus Ex - по всей видимости новых приключений Адама Дженсена игроки в любом случае не получили бы.