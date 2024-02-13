Актер озвучки Элайас Туфексис рассказал, что Eidos попросила его много лет назад "перестать говорить об Адаме Дженсене"

Увольнения в Eidos Montreal и отмена грядущего проекта Deus Ex сделали будущее серии мрачным как никогда. Но, по словам Элайса Туфексиса - мгновенно узнаваемого голоса протагониста Human Revolution и Mankind Divided Адама Дженсена, - все было мрачно уже много лет.

Туфексис уже попрощался с Дженсеном, но в беседе с PCGamesN он рассказал, что не слышал никаких официальных новостей от Eidos о персонаже или его играх с 2016 года. "Все, что я слышал после 2016 года, было неофициальным", - сказал Туфексис, отметив, что Eidos "даже не пригласила на прослушивание", когда студия начала работу над Guardians of the Galaxy. "Они ни черта мне не говопили. Все, что я слышал, я слышал от друзей не под запись, и это не так уж много".

Ближе всего Туфексис подошел к тому, чтобы услышать от Eidos о Дженсене, еще в 2020 году, когда, по его словам, студия связалась с ним, чтобы попросить меньше говорить о персонаже.

Они позвонили мне и попросили перестать говорить об Адаме Дженсене в интервью и подкастах, потому что хотели, чтобы люди сосредоточились на других вещах студии, что действительно показывает, насколько Дженсен популярен, или, во всяком случае, был популярен.

С тех пор тишина. Что, к сожалению, совпадает с комментариями Туфексиса, когда было объявлено об увольнении из Eidos. Тогда актер сказал, что отмененная игра, вероятно, "не была историей Дженсена", поскольку студия вообще не связывалась с ним по поводу проекта.



Так что, скорее всего, мы так и не узнаем, чем бы закончилась история Дженсена, что, честно говоря, очень обидно. Mankind Divided заложила несколько странных сюжетных нитей, по которым могла бы пойти его история, и которые, вероятно, теперь будут висеть вечно. Тем не менее, у Туфексиса есть свои идеи о том, как могла бы развиться история: "Я бы, наверное, хотел, чтобы он действительно умер в конце. Он должен был, понимаешь?" - говорит актер, добавляя, что "мне очень хотелось увидеть, как они связали бы сюжет с первой Deus Ex и Джей-Си Дентоном".