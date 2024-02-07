на главную
об игре
Deus Ex: Mankind Divided 23.08.2016
Экшен, Ролевая, Стелс, Киберпанк
8.6 2 570 оценок

Актер озвучки Элайас Туфексис сердечно попрощался с Адамом Дженсеном и поблагодарил поклонников за поддержку

Procy_on
Новости

Элайас Туфексис, актер, озвучивающий Адама Дженсена, похоже, окончательно попрощался с серией в душещипательном послании, опубликованном на Reddit.

В январе, после увольнений в Eidos Montreal и сообщения об отмене новой игры Deus Ex, которая находилась на ранних стадиях разработки, Туфексис заявил, что не участвовал в проекте и "давно отказался от него". Но, похоже, он не хотел, чтобы это явное чувство разочарования стало его последним словом в этом вопросе.

Я хочу зайти сюда и поблагодарить вас за эту страницу, за ваши чудесные сообщения на протяжении многих лет и за вашу постоянную, невероятно сильную поддержку.

Как вы все знаете, Дженсен - один из тех персонажей, которых я играл и которые близки и дороги моему сердцу. Похоже, я всегда буду ассоциироваться с ним, и это меня вполне устраивает. Увы, его история, похоже, закончена. Я относительно уверен, что отмененная игра не была историей Адама Дженсена, поэтому отмена игры злит меня больше, чем что-либо еще, потому что друзей в Eidos уволили. Видеоигровые компании сейчас находятся в странном положении. Надеюсь, все наладится.

В настоящее время Туфексис, похоже, неплохо устроился - сейчас он снимается в "Звёздный путь: Дискавери" в роли инопланетного злодея Л'ака, - но очевидно, что он по-прежнему испытывает сильную привязанность к Deus Ex и ее поклонникам.

Надеюсь, вам понравятся другие работы, которые мне посчастливится выпустить, но я знаю, что каким бы ни был персонаж, он не будет значить так много, как Адам Дженсен для многих из вас... и для меня.
26
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Hgaarkxt

деус экс великолепна. Жаль его, жаль их, жаль нас

15
kukava_d

😢😢😢

2
AutoSafe

ну это пи...ец я так надеялся на законченную историю а не полную отмену проекта

1
TIMetal

Уроды, других слов нет.

0
ratte88

Лучше умереть с гордостью, чем жить с позором.

Последний деус екс и так было немного спорным, а скворечники не умеют в нормальное качество и хьюман революшен они бы точно не переплюнули.

2
M0208 ratte88

Все они могут, если захотят, проблема последнего деус екса в "эффективном менеджменте", в те "темные времена" пытались протолкнуть гениальную задумку продавать одну игру порезав ее на куски и за каждый кусок требовать фулл прайс, и как часто это бывает куча "дегенератов" захотела легких денег в итоге, мы имеем после шедевральной "Human Revolution", огрызок следующей части, который конечно же провалился.

0
Soler2

Его слова наводят на сильную тоску. Очень грустно читать такое. Голос актера очень гармонично вписался в типаж Адама Дженсена, лучшего сочетания просто не придумать. Ужасно осознавать тот факт, что продолжение похождений Адама Дженсена мы больше не увидим.

0
andrew716

Давай… досвидания!!!

-5