Актер озвучки Элайас Туфексис сердечно попрощался с Адамом Дженсеном и поблагодарил поклонников за поддержку

Элайас Туфексис, актер, озвучивающий Адама Дженсена, похоже, окончательно попрощался с серией в душещипательном послании, опубликованном на Reddit.

В январе, после увольнений в Eidos Montreal и сообщения об отмене новой игры Deus Ex, которая находилась на ранних стадиях разработки, Туфексис заявил, что не участвовал в проекте и "давно отказался от него". Но, похоже, он не хотел, чтобы это явное чувство разочарования стало его последним словом в этом вопросе.

Я хочу зайти сюда и поблагодарить вас за эту страницу, за ваши чудесные сообщения на протяжении многих лет и за вашу постоянную, невероятно сильную поддержку.



Как вы все знаете, Дженсен - один из тех персонажей, которых я играл и которые близки и дороги моему сердцу. Похоже, я всегда буду ассоциироваться с ним, и это меня вполне устраивает. Увы, его история, похоже, закончена. Я относительно уверен, что отмененная игра не была историей Адама Дженсена, поэтому отмена игры злит меня больше, чем что-либо еще, потому что друзей в Eidos уволили. Видеоигровые компании сейчас находятся в странном положении. Надеюсь, все наладится.

В настоящее время Туфексис, похоже, неплохо устроился - сейчас он снимается в "Звёздный путь: Дискавери" в роли инопланетного злодея Л'ака, - но очевидно, что он по-прежнему испытывает сильную привязанность к Deus Ex и ее поклонникам.

Надеюсь, вам понравятся другие работы, которые мне посчастливится выпустить, но я знаю, что каким бы ни был персонаж, он не будет значить так много, как Адам Дженсен для многих из вас... и для меня.