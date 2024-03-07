Deus Ex Mankind Divided и The Bridge станут новыми играми в бесплатной раздаче EGS на следующей неделе

Киберпанковое будущее, где технологии усовершенствования человека зашли слишком далеко. Общество раскололось надвое — на «чистых» людей и «аугментированных». Последние с помощью имплантатов и протезов обрели фантастические способности, но были отвергнуты, лишены прав и загнаны в гетто. Теперь «улучшенные» вынуждены выживать под гнётом и презрением со стороны своих бывших собратьев.

Вы играете за Адама Дженсена, чей мозг чудом пережил тяжелейшие ранения, а тело было почти полностью восстановлено механическими имплантатами. Ваши усовершенствованные конечности дают сверхчеловеческую силу и ловкость, электронные глаза видят сквозь стены, а острый разум мгновенно взламывает любые системы безопасности. Именно такой агент нужен подпольному движению сопротивления, чтобы раскрыть шокирующий мировой заговор.

Вам предстоит исследовать постапокалиптический мир будущего с его мрачными улочками, роскошными небоскрёбами и опасными трущобами. Нужно тихо проникать на закрытые объекты, вскрывать секретную информацию и по крупицам собирать правду. Это станет вашим оружием в борьбе против коррумпированной власти мегакорпораций и за права всех аугментированных людей.

Хотя Deus Ex: Mankind Divided позиционируется как стелс-игра, разработчики дали полную свободу выбора игрокам. Вы вольны как скрытно прокрасться мимо врагов, так и устроить настоящий боевик с перестрелками и взрывами. Главное понимать последствия своих действий.