Deus Ex Mankind Divided и The Bridge станут новыми играми в бесплатной раздаче EGS на следующей неделе

Следующими играми в бесплатной раздаче Epic Games Store станут Deus Ex – Mankind Divided от Eidos Montreal и The Bridge. Игры можно будет добавить в свою библиотеку с 19:00 МСК с 14 по 21 марта 2024 года.
Deus Ex: Mankind Divided — ролевая игра в жанре киберпанк, в которой ваши решения будут иметь последствия. Вы играете за Адама Дженсена, агента под прикрытием, цель которого — уничтожить Иллюминатов, темную группу, замышляющую контролировать будущее человечества. На дворе 2029 год, и механически дополненные люди были низведены до статуса изгоев, которые живут полностью маргинализированными и изолированными от остального общества.
Адам Дженсен теперь опытный агент под прикрытием в мире, который стал презирать себе подобных. Оснащенный новым арсеналом ультрасовременного оружия и дополнений, Адаму придется выбрать правильную стратегию и кому довериться, чтобы раскрыть заговор глобального масштаба.
The Bridge — это 2D-игра-головоломка, в которой вы можете управлять гравитацией. Игра была выпущена в 2013 году и разработана Таем Тейлором и Марио Кастанедой и опубликована Гильдией квантовых астрофизиков.
Блин, так обидно за Deus Ex, а эта раздача очередное напоминание, как все потрачено и ничего уже не будет
Закрытие франшизы Deus Ex - это одно из самых больших преступлений в игровой индустрии!
Эх жаль что история Адама Дженсена не будет завершена, я только сейчас начал проходить хуман революшн на деке, до этого в году ее выхода забросил, комп не тянул тогда
Вроде раздавали уже
Неа