Devil May Cry: Peak of Combat выходит на мобильных устройствах в начале января

Capcom и китайская студия NebulaJoy объявили дату выхода Devil May Cry: Peak of Combat. Она будет доступна с 10 января для устройств Android и iOS. Это экшн-игра, которая адаптирует динамичные бои и комбо Devil May Cry для мобильных телефонов и планшетов, но с механикой гача (персонажи и оружие, которые получаются случайным образом), соревновательным многопользовательским режимом и командным боем. Она также выйдет на ПК, но когда именено не сообщается.

Игровыми персонажами являются Данте (который может получить доступ ко всему оружию ближнего боя из Devil May Cry 3 и топору из DmC: Devil May Cry ), Леди (с новыми движениями и атаками), Вергилий (с неизданным оружием дальнего боя, вдохновленным сюрикенами игры Ninja Theory) и Неро. После запуска будет добавлен Ви, персонаж из Devil May Cry 5.

В этом экшене с элементами ролевой игры можно менять персонажей прямо в во время боя, есть командные бои и режимы «игрок против игрока» или PvP. Кроме того, вы можете играть с помощью контроллера в дополнение к обычному сенсорному управлению в мобильных видеоиграх такого типа.