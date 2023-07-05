Мобильный слэшер Devil May Cry: Peak Of Combat получил новый трейлер в честь скорого старта ОБТ

Открытое бета-тестирование Devil May Cry: Peak of Combat запланировано на 6 июля 2023 года как для Android, так и для iOS. Открытая бета-версия будет доступна по всему миру, и игроки также могут предварительно зарегистрировать свой интерес к игре на официальном сайте. ОБТ открывается 6 июля и продлится 5 недель. Она будет доступна везде, кроме Японии и Вьетнама. На Android уже доступна предзагрузка.
В игре также доступны награды, которые основаны на уровне и зависят от совокупного количества подписчиков, которых игра имеет в своих учетных записях в социальных сетях. В настоящее время достигнутый уровень вознаграждает игроков 50 000 красных сфер, а также многие другие награды, которые можно разблокировать, такие как демонические зелья, драгоценные камни и скрытая печать рекорда.
Devil May Cry: Peak of Combat — это мобильная игра, в которой представлен свободный, гибкий и неограниченный стиль боя из франшизы Devil May Cry. Игра также предлагает игрокам захватывающий комбо-опыт, цель которого — передать ощущение самых характерных сражений Devil May Cry.
Это все та самая ДМК для телефонов которую уже лет пять делают и никак не выпустят?
Ну да, она самая.
Её выпустили уже помойму то-ли в 21 или в 22 году, точно не помню, но доступ был только в Китае и ещё в нескольких регионах...
хорошо что предзагрузка доступна на андроиде в плей маркете безо всяких танцев с бубном. В китайской збт был русский язык в наличии. Надеюсь и тут будет. Бонус, а приятно