Седьмой сезон Diablo 2: Resurrected начнется 24 мая

Директор по работе с сообществом Diablo Адам Флетчер на официальном форуме сообщил, что 7-й сезон рейтингового режима в Diablo II: Resurrected начнется 24 мая в 03:00 МСК. В этом сезоне разработчики пообещали исправить в игре несколько ошибок.
7-й сезон Diablo II: Resurrected начнется 24 мая
Мы хотели сообщить о времени начала нового сезона в Diablo II: Resurrected.
7-й сезон в Diablo II: Resurrected для всех игроков по всему миру начиная с 24 мая в 03:00 МСК. Как и во всех новых сезонах рейтинговых игр, таблицы лидеров будут перезапущены.
Полное описание обновления будет опубликовано в статье перед началом обновления/сезона.
Как испорить хорошую игру. Выпустите спустя время ремастер не забыв при этом прикруть максимальное кол-во современного онлайн обременения к ней. Главное не меняйте базис атмосферу и виртуальный мир. И снова по полной стоимости сможете загнать.
Превратили серьёзную игру в сезонный балаган
Так в обычной Диабло 2 тоже сезоны есть)