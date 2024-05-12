Седьмой сезон Diablo 2: Resurrected начнется 24 мая

Директор по работе с сообществом Diablo Адам Флетчер на официальном форуме сообщил, что 7-й сезон рейтингового режима в Diablo II: Resurrected начнется 24 мая в 03:00 МСК. В этом сезоне разработчики пообещали исправить в игре несколько ошибок.

7-й сезон Diablo II: Resurrected начнется 24 мая

Мы хотели сообщить о времени начала нового сезона в Diablo II: Resurrected.



7-й сезон в Diablo II: Resurrected для всех игроков по всему миру начиная с 24 мая в 03:00 МСК. Как и во всех новых сезонах рейтинговых игр, таблицы лидеров будут перезапущены.

Полное описание обновления будет опубликовано в статье перед началом обновления/сезона.