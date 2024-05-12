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Diablo 2: Resurrected 23.09.2021
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.5 1 045 оценок

Седьмой сезон Diablo 2: Resurrected начнется 24 мая

Solstice
Новости

Директор по работе с сообществом Diablo Адам Флетчер на официальном форуме сообщил, что 7-й сезон рейтингового режима в Diablo II: Resurrected начнется 24 мая в 03:00 МСК. В этом сезоне разработчики пообещали исправить в игре несколько ошибок.

7-й сезон Diablo II: Resurrected начнется 24 мая

Мы хотели сообщить о времени начала нового сезона в Diablo II: Resurrected.

7-й сезон в Diablo II: Resurrected для всех игроков по всему миру начиная с 24 мая в 03:00 МСК. Как и во всех новых сезонах рейтинговых игр, таблицы лидеров будут перезапущены.

Полное описание обновления будет опубликовано в статье перед началом обновления/сезона.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

Как испорить хорошую игру. Выпустите спустя время ремастер не забыв при этом прикруть максимальное кол-во современного онлайн обременения к ней. Главное не меняйте базис атмосферу и виртуальный мир. И снова по полной стоимости сможете загнать.

1
QD19

Превратили серьёзную игру в сезонный балаган

0
Niphestotel

Так в обычной Диабло 2 тоже сезоны есть)

2