Шестой сезон в Diablo 2: Resurrected начнется в конце февраля

Компания Blizzard Entertainment, несмотря на свою полную вовлеченность в поддержку еще свежего Diablo 4, не забывает и о других любимых проектах игроков. Так разработчики напоминают о скором старте уже шестого по счету сезона в Diablo 2: Resurrected. Игроков ждет обновленная таблица лидеров и возможность повторного прохождения сложных подземелий.

Как сообщается, шестой сезон в Diablo 2: Resurrected начнется ближе к концу этого месяца. В феврале разработчики из Blizzard планируют провести небольшую профилактику серверов и начать новый сезон. Как и во всех новых сезонах, таблицы лидеров рейтинга будут сброшены, а уже созданные персонажи автоматически перенесены в не рейтинговые режимы.

Новый сезон не принесет в Diablo 2: Resurrected дополнительного контента. Тем не менее, ожидается, что для игры будет выпущено обновление, которое включит в себя исправления и правки баланса. Подробности о патче станут известны ближе к старту сезона, который намечен на 22 февраля для ПК и консолей.