Сегодня исполняется ровно 13 лет со дня выхода Diablo 3

Долгожданный релиз Diablo 3 многие встретили восторженно, ведь с релиза прошлой части минуло 12 лет.
Однако радость от новой "Дьяблы" омрачали сразу два факта: необходимость постоянного подключения к интернету и наличие в игре аукциона, где можно было покупать за реальные деньги редкий (и не очень) шмот.
Игровая экономика от этого страдала, а усилия, потраченные на фарм предметов, обесценивались. Так что торговую площадку по итогу прикрыли. Тем не менее третья Diablo у Blizzard получилась по-своему интересной и запоминающейся. С чем ее и поздравляем!
К сожалению Blizzard не приурочила никаких крупных обновлений или внутриигровых событий в честь этой даты. Предлагаем вам взглянуть на анонс игры, который состоялся 28 июня 2008 года.
Последняя нормальная игра близард)
Скинчиков на халяву захотели? Идите в четверке по двадцатке покупайте)
Как же это было давно. И в итоге осталась самой хорошей игрой серии.
Хочу бету дьяблы
Она в 2012 вышла, каких 15 лет
Для меня Дьябла кончилась на этой части. Когда тебе безо всякой необходимости навязывают принудительный онлайн, без которого ты хер поиграешь, стилистика игры с мрачного средневековья сменяется на цветастое гoвно, а вместо расширения механик двойки тебе их наоборот урезают - ты уже ясно понимаешь, что близзард всё. Задолго до этих ваших имморталов.