Сегодня исполняется ровно 13 лет со дня выхода Diablo 3

Долгожданный релиз Diablo 3 многие встретили восторженно, ведь с релиза прошлой части минуло 12 лет.

Однако радость от новой "Дьяблы" омрачали сразу два факта: необходимость постоянного подключения к интернету и наличие в игре аукциона, где можно было покупать за реальные деньги редкий (и не очень) шмот.

Игровая экономика от этого страдала, а усилия, потраченные на фарм предметов, обесценивались. Так что торговую площадку по итогу прикрыли. Тем не менее третья Diablo у Blizzard получилась по-своему интересной и запоминающейся. С чем ее и поздравляем!

К сожалению Blizzard не приурочила никаких крупных обновлений или внутриигровых событий в честь этой даты. Предлагаем вам взглянуть на анонс игры, который состоялся 28 июня 2008 года.