Анонс нового дополнения для Diablo 4 может состояться уже 12 декабря

Сообщество игроков Diablo IV обнаружило в файлах игры интересную подсказку, которая может указывать на скорый анонс нового дополнения. Речь идет о дате 12.12, которая совпадает с проведением церемонии The Game Awards. Пользователи тут же предположили, что именно в этот день Blizzard может сделать важное объявление, связанное с расширением контента.

Интересный нюанс: в загадочном файле присутствует текст на упрощенном китайском языке. Это натолкнуло фанатов на мысль, что анонс может быть связан с запуском Diablo 4 в Китае, где игра недавно получила официальную лицензию. Китайский рынок важен для Blizzard из-за популярности франшиз компании и огромного потенциала аудитории.

Официального подтверждения от разработчиков пока нет. Ранее Blizzard сообщала, что до выхода нового дополнения в Diablo 4 пройдет несколько сезонов. Недавно были раскрыты детали 11-го сезона: переработка боевой системы и поведения противников, введение характеристики «Стойкость», изменения в механике зелий, обновлённая система сезонного ранга и улучшения получения лута. Кроме того, игрокам обещан новый мировой босс, который станет серьёзным испытанием для героев.

Если слухи подтвердятся, 12 декабря может стать важной датой для всех поклонников Diablo 4, открывая новый этап в жизни игры с расширенным контентом и новыми возможностями для персонажей.