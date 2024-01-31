Blizzard анонсировала событие "Лунное пробуждение" в Diablo 4

Геймерам нужно будет активировать святилища и зарабатывать очки репутации милости предков.
Blizzard анонсировала временное событие «Лунное пробуждение» в Diablo 4. Оно пройдет с 6 по 20 февраля 2024 года.
Во время ивента игрокам предстоит исследовать Санктуарий, чтобы найти и активировать лунные святилища. Эффект от них будет давать на 50% больше опыта, увеличенную скорость передвижения и другие бонусы. Пока алтари активны, геймеры смогут зарабатывать очки репутации милости предков. Их можно обменять на стилизованную одежду и декоративные предметы.
Также во время «Лунного пробуждения» всем желающим будут доступны тематические тайные поручения, которые принесут дополнительные очки репутации милости предков. Ознакомиться со всеми особенностями мероприятия можно на официальном сайте.
Сейчас в Diablo 4 проходит «Сезон Конструкта». По сюжету пользователям нужно отправиться в Кеджистан, чтобы раскрыть тайны Станка Золтуна Кулла. Игрокам предстоит исследовать опасные подземелья, называемые «хранилищами», а также сражаться с монстрами с помощью особого спутника.