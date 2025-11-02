Blizzard анонсировали событие Compass to Carnage для Diablo 4

Компания Blizzard анонсировала для Diablo IV новое событие Compass to Carnage, которое продлится с 4 по 11 ноября 2025 года. Ивент удваивает количество получаемых Адских компасов и увеличивает награды за закрытие Разломов Хаоса. Игроки также столкнутся с усиленными Волнами Хаоса в режиме “Адские орды”.

Основное преимущество для игроков заключается в том, что за выполнение активностей они получают не один, а два Адских компаса, что удваивает количество попыток в режиме “Адские орды”. Это делает путь к битве с Советом Скверны и боссом Бартуком значительно короче.

Помимо этого, во время события повышено количество Эфира, получаемого за закрытие Разломов Хаоса. Внутри “Адских орд” участников ждут более частые и интенсивные Волны Хаоса с увеличенным числом противников. Это событие считается оптимальным временем для быстрого повышения репутации у фракции “Почитание Виз-Жак’таар” до окончания десятого сезона.

Десятый сезон “Инфернальный хаос” стартовал 23 сентября 2025 года и завершится 9 декабря. Событие Compass to Carnage следует за двумя другими активными событиями — “Благословение Матери” и “Сезонное великолепие”, которые предоставляли бонусы к опыту, золоту и Инфернальной скруте.