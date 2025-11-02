Blizzard анонсировали событие Compass to Carnage для Diablo 4

Компания Blizzard анонсировала для Diablo IV новое событие Compass to Carnage, которое продлится с 4 по 11 ноября 2025 года. Ивент удваивает количество получаемых Адских компасов и увеличивает награды за закрытие Разломов Хаоса. Игроки также столкнутся с усиленными Волнами Хаоса в режиме “Адские орды”.
Основное преимущество для игроков заключается в том, что за выполнение активностей они получают не один, а два Адских компаса, что удваивает количество попыток в режиме “Адские орды”. Это делает путь к битве с Советом Скверны и боссом Бартуком значительно короче.
Помимо этого, во время события повышено количество Эфира, получаемого за закрытие Разломов Хаоса. Внутри “Адских орд” участников ждут более частые и интенсивные Волны Хаоса с увеличенным числом противников. Это событие считается оптимальным временем для быстрого повышения репутации у фракции “Почитание Виз-Жак’таар” до окончания десятого сезона.
Десятый сезон “Инфернальный хаос” стартовал 23 сентября 2025 года и завершится 9 декабря. Событие Compass to Carnage следует за двумя другими активными событиями — “Благословение Матери” и “Сезонное великолепие”, которые предоставляли бонусы к опыту, золоту и Инфернальной скруте.
это еще кому нибудь надо
Такая популярная игра, что аж шквал коментов повалил. Blizzard, Bioware, Obsidian, Bethesda RIP, мы запомним вас молодыми, когда вы ещё не впали в маразм.
Просто сезон давно пройден, и тем кто играет на этот ивент пофигу. Все ждут уже 9 декабря, когда начнется следующий сезон)
Интересно, в волне с гоблинами их тоже станет больше? Их там и так целая куча, хмхмхм))
Мне, как фанату Diablo, больно видеть, как они просирают весь потенциал. В игре уже десятый сезон, а эндгейм контента все нет и нет. Одно и то же постоянно, прогресса совершенно не наблюдается. Лут фильтра нет, адекватной торговли -тоже. Я хз, кому они надеются будущее длс продать.
Ты PTR что-ли пропустил? Там большие изменения.