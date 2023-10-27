Blizzard Entertainment выпустила пробную версию Diablo 4 для ПК

Diablo 4 стала одной из самых громких новинок года. И сейчас в течение небольшого времени вы можете абсолютно бесплатно ознакомиться с последним блокбастером от студии Blizzard Entertainment. Впрочем, есть несколько ограничений.
- Пробная версия доступна только на ПК.
- Чтобы воспользоваться этой возможностью, вам нужно поторопиться. Пробная версия будет доступна до 30 октября, то есть до следующего понедельника в 19:00 по польскому времени.
- Для установки игры необходима учетная запись Battle.net. Перед началом игры необходимо загрузить 92,40 ГБ данных.
- Пробная версия представляет собой полную версию игры, так что вы сможете ознакомиться со всем, что предлагает Diablo IV, включая недавно запущенный второй сезон под названием "Сезон крови". Единственным ограничением является то, что вы можете развивать своего персонажа только до 20-го уровня.
Diablo 4 стала хитом продаж, став самой быстро продаваемой игрой за всю 32-летнюю историю студии Blizzard Entertainment. Ее очень тепло приняли и отраслевые СМИ: по данным OpenCritic, средняя оценка Diablo IV составила 88%. В целом игра понравилась и игрокам. Куда меньше энтузиазма вызвал второй сезон, что отразилось в плохих отзывах в сервисе Steam.
Напомним, Diablo 4 вышла 6 июня 2023 года одновременно на ПК и консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Во время установки снимите галочку с "материалы в высоком разрешении" и размер игры уменьшится до 50 ГБ.
То есть магазин донатерских шмоток весит 50ГБ?
Текстуры в 4к столько весят
Ее можно успеть пройти до понедельника, а учитывая автолевеленг то ограничение по уровню даже смешное
Сколько бустеров надо будет купить?
0
Ценник у игры конский, да и наверняка ее не купить в России без танцев с бубном так, что эта часть пока мимо.
Кто играл? НА 20м лвле можно разве пройти всю игру?
Скорее всего да, но будет сложно
Сюжетку скорее всего да, но игра полное г
Пасиб, мне ток сюжетка и нужна.
Нет
Финальных боссов вряд ли убьешь
Хммм, а вот интересно, если я зайду под своим аккаунтом, где прокачал перса на другой платформе - мне дадут поиграть? Ведь персонажи кроссплатформенные.
У ковонить в рф получилось её поставить?
в рф походу нет
В стиме о ней действительно забыли
Как бы ценник ее сейчас меня реально пугает, около 10к за делюкс и +- 8,5к за стандарт
Ну и плюс проблемы у игроков в стиме с донатом, его нет то бишь они покупают его а он не приходит, а в итоге саппорты близов и стима играют геймерами в футбол типо стим посылает к близам, а близы - к стиму)
А стим разве показатель? Мне вообще непонятно зачем её туда выпустили, ведь большинство уже купили в BattleNet.
не показатель, просто как часть общего показателя)
Добавляйте офлайн, взламывают, а там уже и попробуем как следует
Просто попросите, чтобы бесплатно раздавали.
пусть сразу насильно в библиотеку Стима всем добавят
Одной из громких? Мне кажется о ней забыли уже в 1й день.
Я о форзе мотоспорт обосранной слышал больше, чем о диабле.
Причем не играю ни в то, не в это.
Никто не забывал и онлайн был приличным. Я сколько играл, ни разу не видел, чтобы игроков было мало (доходил до 100-го уровня).
Даже в овервотч играет много игроков, я тебя удивлю)
Для широких масс это кал каловый из дерьма.
Это не тот диабло, в который я играл 10 лет назад. Где темное фэнтези, страшное и необычное?
Это теперь фанфик для анимешников.
Так десять лет назад и вышла "весёленькая" часть
Со временем становится всё хуже и хуже, хуже и хуже. А я не молодею.
Старый скуф дает о себе знать.
Офк с 3 части это теперь аниме дрочильня на цифры.
Ну, твоё право так считать. Просто мир меняется, старикам новое уже не заходит. А для меня Diablo 4 стала первой игрой из серии и не жалею потраченного времени. И я не любитель аниме, если вдруг что (хоть и играю в геншин, но по другой причине).