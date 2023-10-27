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Diablo 4 06.06.2023
7.5 963 оценки

Blizzard Entertainment выпустила пробную версию Diablo 4 для ПК

Gruz_
Новости

Diablo 4 стала одной из самых громких новинок года. И сейчас в течение небольшого времени вы можете абсолютно бесплатно ознакомиться с последним блокбастером от студии Blizzard Entertainment. Впрочем, есть несколько ограничений.

  • Пробная версия доступна только на ПК.
  • Чтобы воспользоваться этой возможностью, вам нужно поторопиться. Пробная версия будет доступна до 30 октября, то есть до следующего понедельника в 19:00 по польскому времени.
  • Для установки игры необходима учетная запись Battle.net. Перед началом игры необходимо загрузить 92,40 ГБ данных.
  • Пробная версия представляет собой полную версию игры, так что вы сможете ознакомиться со всем, что предлагает Diablo IV, включая недавно запущенный второй сезон под названием "Сезон крови". Единственным ограничением является то, что вы можете развивать своего персонажа только до 20-го уровня.

Diablo 4 стала хитом продаж, став самой быстро продаваемой игрой за всю 32-летнюю историю студии Blizzard Entertainment. Ее очень тепло приняли и отраслевые СМИ: по данным OpenCritic, средняя оценка Diablo IV составила 88%. В целом игра понравилась и игрокам. Куда меньше энтузиазма вызвал второй сезон, что отразилось в плохих отзывах в сервисе Steam.

Напомним, Diablo 4 вышла 6 июня 2023 года одновременно на ПК и консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

-4
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Solstice
Перед началом игры необходимо загрузить 92,40 ГБ данных.

Во время установки снимите галочку с "материалы в высоком разрешении" и размер игры уменьшится до 50 ГБ.

8
Soulless24

То есть магазин донатерских шмоток весит 50ГБ?

0
Sneaky Pete Soulless24

Текстуры в 4к столько весят

0
Freund Benno

Ее можно успеть пройти до понедельника, а учитывая автолевеленг то ограничение по уровню даже смешное

0
Soulless24

Сколько бустеров надо будет купить?

0
Freund Benno Soulless24

0

0
NargrubWal

Ценник у игры конский, да и наверняка ее не купить в России без танцев с бубном так, что эта часть пока мимо.

0
Дмитрий Добрый Вечер

Кто играл? НА 20м лвле можно разве пройти всю игру?

0
-zotik-

Скорее всего да, но будет сложно

0
WARWAR556

Сюжетку скорее всего да, но игра полное г

0
Дмитрий Добрый Вечер WARWAR556

Пасиб, мне ток сюжетка и нужна.

0
Alex Row

Нет

0
Sneaky Pete

Финальных боссов вряд ли убьешь

0
Кроллег
Единственным ограничением является то, что вы можете развивать своего персонажа только до 20-го уровня.

Хммм, а вот интересно, если я зайду под своим аккаунтом, где прокачал перса на другой платформе - мне дадут поиграть? Ведь персонажи кроссплатформенные.

0
SexualHarassmentPanda

У ковонить в рф получилось её поставить?

0
V1RuS.pr||0

в рф походу нет

1
Дамир Шаяхметов

В стиме о ней действительно забыли
Как бы ценник ее сейчас меня реально пугает, около 10к за делюкс и +- 8,5к за стандарт
Ну и плюс проблемы у игроков в стиме с донатом, его нет то бишь они покупают его а он не приходит, а в итоге саппорты близов и стима играют геймерами в футбол типо стим посылает к близам, а близы - к стиму)

-1
JustA_NiceGuy

А стим разве показатель? Мне вообще непонятно зачем её туда выпустили, ведь большинство уже купили в BattleNet.

-3
Дамир Шаяхметов JustA_NiceGuy

не показатель, просто как часть общего показателя)

-6
DenisVTR

Добавляйте офлайн, взламывают, а там уже и попробуем как следует

-5
TAPAKAH222

Просто попросите, чтобы бесплатно раздавали.

0
pomer93 TAPAKAH222

пусть сразу насильно в библиотеку Стима всем добавят

0
вупсич пупсич

Одной из громких? Мне кажется о ней забыли уже в 1й день.
Я о форзе мотоспорт обосранной слышал больше, чем о диабле.
Причем не играю ни в то, не в это.

-8
JustA_NiceGuy

Никто не забывал и онлайн был приличным. Я сколько играл, ни разу не видел, чтобы игроков было мало (доходил до 100-го уровня).

3
вупсич пупсич JustA_NiceGuy

Даже в овервотч играет много игроков, я тебя удивлю)
Для широких масс это кал каловый из дерьма.
Это не тот диабло, в который я играл 10 лет назад. Где темное фэнтези, страшное и необычное?
Это теперь фанфик для анимешников.

-4
Кроллег вупсич пупсич
Это не тот диабло, в который я играл 10 лет назад. Где темное фэнтези, страшное и необычное?

Так десять лет назад и вышла "весёленькая" часть

1
вупсич пупсич Кроллег

Со временем становится всё хуже и хуже, хуже и хуже. А я не молодею.
Старый скуф дает о себе знать.
Офк с 3 части это теперь аниме дрочильня на цифры.

-6
JustA_NiceGuy вупсич пупсич

Ну, твоё право так считать. Просто мир меняется, старикам новое уже не заходит. А для меня Diablo 4 стала первой игрой из серии и не жалею потраченного времени. И я не любитель аниме, если вдруг что (хоть и играю в геншин, но по другой причине).

0