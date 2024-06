Blizzard опубликовали краткий обзор Diablo 4: Vessel of Hatred

Выход Vessel of Hatred™, первого дополнения Diablo 4, состоится 8 октября. Его предзаказ уже можно оформить в Battle.net, PlayStation®, Xbox и Steam. Убежав далеко в джунгли Наханту, одержимая Нейрелла мучается под властью злобной воли Мефисто. Преодолейте опасный путь сквозь обиталище чудовищ, пока еще есть время спасти ее душу. Обуздайте магическую силу нового класса, чтобы выжить в смертоносных дебрях и не поддаться роковому голосу.



Оформите предзаказ Vessel of Hatred™ в издании Ultimate Edition и мгновенно получите* снежного барса – питомца Алькора, питомца-тигра Наталью и питомца-пса Хратли, а также набор транспорта «Боевая кошка из Наханту»**, декоративный предмет «Крылья веры», 3000 платины, комплекты доспехов для каждого класса и другие награды.



Обо всех наших сегодняшних новостях кратко расскажет директор игры Брент Гибсон! А заманчивые подробности о предзаказе Vessel of Hatred и прочих новинках мы расскажем далее.

Оформите предзаказ Vessel of Hatred

Оформите предзаказ нового дополнения, чтобы привнести в Санктуарий частичку кровожадных джунглей Наханту. Благодаря предзаказу вы получите не только доступ к Vessel of Hatred, как только оно выйдет 8 октября, но и целую коллекцию игровых наград, которые пригодятся в ходе увлекательных приключений.



В комплект предзаказа издания Diablo IV Vessel of Hatred - Ultimate Edition входят:

дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred***,

доспехи наследника духов «Скиталец завесы из Наханту»***,

снежный барс – питомец Алькор*** (бонус предзаказа),

легендарный самоцвет «Плач матери» в Diablo Immortal (бонус предзаказа),

питомец-пес Хратли**,

набор с боевой кошкой (транспорт) и броней из Наханту,

один жетон премиального боевого пропуска,

3000 платины,

питомец-тигр Наталья**,

набор «Раскопанная броня Наханту» (5 комплектов классовых доспехов),

декоративный предмет «Крылья веры»,

портал в город в стиле Наханту.

В комплект предзаказа издания Diablo IV Vessel of Hatred - Deluxe Edition входят:

дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred***,

доспехи наследника духов «Скиталец завесы из Наханту»***,

снежный барс – питомец Алькор*** (бонус предзаказа),

легендарный самоцвет «Плач матери» в Diablo Immortal (бонус предзаказа),

питомец-пес Хратли**,

набор с боевой кошкой (транспорт) и броней из Наханту,

один жетон премиального боевого пропуска.

В комплект предзаказа издания Diablo IV Vessel of Hatred - Standard Edition входят:

дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred***,

снежный барс – питомец Алькор*** (бонус предзаказа),

легендарный самоцвет «Плач матери» в Diablo Immortal (бонус предзаказа).

Diablo 4 - Набор дополнения

Если вы еще не слышали пророчество о возвращении Лилит и не успели с ней сразиться, начните истреблять демонов сейчас, чтобы подготовиться к следующей главе саги Diablo IV. В комплект предзаказа набора дополнения входят следующие предметы:

базовая версия Diablo® IV, с которой можно сразу начать игру!

дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred***,

легендарный самоцвет «Плач матери» в Diablo Immortal (бонус предзаказа).

*Требуется базовая версия Diablo IV. После покупки моментальные награды можно будет получить при следующем входе в игру.



**Прежде чем предмет можно будет использовать, необходимо открыть соответствующую функцию в игре (транспорт/питомец).



***Будет доступно с выходом дополнения Vessel of Hatred 8 октября 2024 г.



***Diablo Immortal® загружается отдельно.



НОВЫЙ КЛАСС: НАСЛЕДНИК ДУХОВ



В серии Diablo впервые появится класс наследника духов — непреложного короля джунглей. В бою его усиливают таинственные чары, чье переплетение могло зародиться только под зеленым куполом джунглей Наханту. Обратитесь в одного из них и возьмите в союзники потусторонних духов, нераздельно связанных с наследием древней цивилизации.



Завеса тайны недолго будет скрывать этот класс. Ознакомьтесь с обзором наследника духов 18 июля, в ходе которого команда Diablo во всех подробностях расскажет о его революционной механике.

Исследуйте Наханту

Мир Санктуария растет: новый обширный регион Наханту уже манит искателей приключений. Самые опытные странники, возможно, помнят его по Diablo II.



Посетите все его уголки от заброшенных руин до молодых городов и испытайте себя в подземельях, крепостях и битвах с воинственными местными племенами. Повезет ли вам выжить в дьявольских зарослях Кураста или на бесплодных пустынных равнинах Теганзы?

Новая мрачная глава кампании

Приготовьтесь открыть для себя новую захватывающую главу в истории Diablo IV. Она прямо продолжит предыдущий этап сюжета и приведет вас в древние джунгли на поиски Нейреллы, которая отчаянно борется с плененным воплощением зла. Разгадайте зловещие козни Мефисто, пробиваясь сквозь орды новых врагов, поджидающих на каждом шагу и буквально мечтающих вас прикончить. Судьба души Нейреллы — и всего Санктуария, который лишь она способна спасти от Мефисто, — теперь зависит от вас.

Наемники, задачи высокого уровня и изменения игры

Наемники



Странствовать куда лучше в компании. Сражайтесь плечом к плечу с верным соратником: на пути к цели наемники помогут вам пересечь густые джунгли Наханту и не только. Новые союзники со временем будут становиться еще сильнее и смогут поддержать вас в бою, пользуясь уникальными способностями.

Новый совместный PvE-режим для высокого уровня



Новое трудное испытание ожидает вас в глубоких тенях, где скрываются суровые преграды и заманчивые трофеи. Это подземелье — первое в своем роде в серии Diablo, и справиться с таящимися в нем разнообразными опасностями смогут только слаженные группы героев. Скоро мы раскроем больше подробностей об этом режиме.



Изменения базовой версии игры



После выхода дополнения Vessel of Hatred мы также внесем в игру изменения изменений, затрагивающие все ее версии и призванные усовершенствовать и обновить ее основные системы. Усиливайте любимые классы с помощью новых умений, панелей совершенствования и легендарных символов. Проходите новые типы подземелий, выполняйте задачи ради наград Шепчущего древа и осваивайте множество других видов контента.

Лучший друг соратника: питомцы

Теперь все игроки в Diablo IV могут завести себе нового спутника. Питомцы помогают собирать золото и материалы, неотступно следуя за вами в странствиях по опасному миру Санктуария.



Войдите в игру, чтобы получить задание, которое позволит открыть для вашего персонажа питомцев. После завершения задания у вас появится Ашира — питомец-собака.

За предзаказ Vessel of Hatred вы мгновенно получите снежного барса – питомца Алькора, питомца-тигра Наталью или питомца-пса Хратли. А издание Ultimate Edition подарит вам всех трех!

Праздник годовщины Diablo

Годовщина Diablo IV разжигает ярче огонь в наших сердцах. В честь праздника уже действует «Благословение Матери»! С 9 по 19 июня вы будете получать опыт с бонусом 25%, а золото — с бонусом 50% (бонус перемножается).



Да пощадят твари джунглей нашу жизнь... или хотя бы отнимут ее быстро.

Команда разработчиков Diablo IV