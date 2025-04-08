ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 465 оценок

Blizzard показывает дорожную карту Diablo 4 на 2025-2026 годы

KoRnEr KoRnEr

Разработчики Diablo 4 представили дорожную карту на 2025 год, где показали ряд будущих обновлений и поведали, что стоит ожидать. Появятся не только технические улучшения, но и новый контент.

Небольшой взгляд на несколько функций, которые появятся в 2025 году:

  • Возвращение Белиала: Белиал, Владыка Лжи, вернулся, чтобы изменить реальность по своей воле. Отважные странники могут сразиться с Белиалом и двумя боссами из Vessel of Hatred в рамках обновленной системы Lair Boss.
  • Грехи Хорадрима: Мы возвращаемся в Подземелья Кошмаров с новыми заданиями и взаимодействиями, которые позволят вам углубить сложность подземелья, охотясь за баронами Ада.
  • Infernal Chaos: Обновления Infernal Horde – Infernal Horde становится все более хаотичным, поскольку мы даем вам новые возможности выбора. Плюс, появятся расширенные опции между Infernal Waves.
  • Обновления, повышающие игровой опыт: Помимо сезонных обновлений, в Diablo 4 появятся и другие постоянные дополнения. Часто запрашиваемая функция — поддержка клавиатуры и мыши для консолей — даст вам больше контроля над тем, как вы будете играть в Sanctuary, когда он выйдет.
  • Обновления базовой системы появятся как в Battle Pass, так и в Seasonal Journey, гарантируя, что эти функции будут развиваться более эффективно.
  • В 2026 годe планируется новое DLC.

Подогрейте свой аппетит к продолжению истребления демонов по всему Санктуарию, взглянув на нашу дорожную карту.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

ММО какое-то...

0
Walеn

Оно и есть, лмао. Вроде давно было ясно.

-1
-zotik-

А дьяьбло то есть в игре?

0