Blizzard запустила восьмой сезон Diablo 4 под названием «Возвращение Белиала». Игроков ждут новые механики, лут и, конечно, свежий боевой пропуск. Главное нововведение — Белиал стал постоянным боссом логова. Владельцы дополнения Vessel of Hatred получат доступ к ещё двум таким врагам. Также переработана таблица логов — теперь играть станет удобнее.

Те, кто завершит сезонный поход, получат питомца Айрис, который будет собирать золото и материалы. В рамках событий «Нашествие фантомов» и «Клятва разоблачителя» предстоит побеждать фантомов и повышать репутацию. Также можно получить силы 24 уникальных боссов и комбинировать их — доступно 48 вариантов.

Введена система реликвария, позволяющая точно выбирать нужную добычу. А уже 6 мая игроки смогут примерить доспехи Гатса из Берсерка. Сезон уже доступен на ПК и всех актуальных консолях.