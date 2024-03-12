Читеры захватили таблицу лидеров в Diablo 4

Спустя полгода после релиза Diablo 4 разработчики из студии Blizzard Entertainment наконец-то запустили рейтинговый режим, который так ждали фанаты прошлых игр серии. К сожалению, их радость довольно быстро сменилась разочарованием. Списки лидеров рейтинга буквально заполнены читерами, занимающими первые строчки и откровенно хвастающимися этим в игре. К ещё большему разочарованию, Blizzard пока ничего не сделала с мошенниками.
В патче 1.3.3 для Diablo 4 были добавлены уникальные режимы испытаний, которые позволяют игрокам проходить фиксированные подземелья с одинаковыми для всех правилами. Быстро зачищая данжи, убивая монстров и открывая сундуки, можно получать очки, благодаря которым формируется общая таблица лидеров.
Практически сразу вершину таблицы лидеров в Diablo 4 заняли нечестные игроки, которые воспользовались новым эксплойтом. Игроки обнаружили, что можно начать прохождение с мощным баффом из святилищ в открытом мире, что дает огромное преимущество перед теми, кто начинает с нуля. Игрок, который может начать с баффом святилища, не только может пройти маршрут гораздо быстрее, но даже создать билд, основанный на наличии определенного баффа. Стример Diablo 4 под ником Rob2628 продемонстрировал билд колдуна, использующий подобную стратегию.
Игрокам остается только надеяться, что Blizzard все-таки исправит эксплойт до начала второй недели и лишит читеров возможности быть увековеченными в постоянной сезонной таблице лидеров.
как неожиданно 😱
Да давно пора не рейтинги устраивать в играх а специальный режим для читеров - лига петухов. Сунулся на честные сервера - получай бан по железу. В код вон в каждой части чёрте что творится, на всё глаза закрывают. Так и вспоминается случай, возможно не один как турнир по For Honor выиграл читер, турнир транслировался, спонсоры туда сюда и его ловят, потом награждают. Чудик потом проблем словил, контрактов лишился , он профигроком был. МОЁ мнение банить по железу.