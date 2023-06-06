Diablo 4 теперь доступна владельцам стандартного издания ©

Состоялся полноценный релиз Diablo 4 для обладателей всех изданий игры, поскольку ранее в игру могли играть лишь обладатели более дорогих изданий Deluxe и Ultimate Edition. Теперь игроки могут окунуться в мир Санктуария и отправиться по следам демоницы Лилит, Матери Санктуария.

Если вам посчастливилось заполучить игру подарком на свой российский или белорусский аккаунт до ввода недавних ограничений, то вы сможете без каких либо проблем запустить игру, используя уже давно известные методы запуска в этих регионах.

Вместе с релизом стандартного издания, разработчики Diablo 4 запустили drops-награды на Twitch, за просмотр которых вы можете получить некоторые косметические награды:

За 3 часа просмотра: кинжал Лазурецветный коварный клинок и меч Лазурецветный пронзатель сердец;

За 6 часов просмотра: украшения для спины Сундук с символом матроны (разбойник) и Милость прародителя (некромант);

Заполучить эти награды вы сможете с 6-го по 12-го июня 10:00 МСК.