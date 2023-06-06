Diablo 4 06.06.2023
7.6 450 оценок

Diablo 4 теперь доступна владельцам стандартного издания

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Solstice
Новости

Состоялся полноценный релиз Diablo 4 для обладателей всех изданий игры, поскольку ранее в игру могли играть лишь обладатели более дорогих изданий Deluxe и Ultimate Edition. Теперь игроки могут окунуться в мир Санктуария и отправиться по следам демоницы Лилит, Матери Санктуария.

Если вам посчастливилось заполучить игру подарком на свой российский или белорусский аккаунт до ввода недавних ограничений, то вы сможете без каких либо проблем запустить игру, используя уже давно известные методы запуска в этих регионах.

Вместе с релизом стандартного издания, разработчики Diablo 4 запустили drops-награды на Twitch, за просмотр которых вы можете получить некоторые косметические награды:

  • За 3 часа просмотра: кинжал Лазурецветный коварный клинок и меч Лазурецветный пронзатель сердец;
  • За 6 часов просмотра: украшения для спины Сундук с символом матроны (разбойник) и Милость прародителя (некромант);

Заполучить эти награды вы сможете с 6-го по 12-го июня 10:00 МСК.

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А вы бы что выбрали?
А вы бы что выбрали?
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kamishini1993

Нищих пустили в свой "шедевр"

7
-zotik-

Не таких уж и нищих)) в тур псн она 1200 лир стоит когда другие игры в районе 900 лол

0
agula98 -zotik-

уже 1419

0
caramba1999

Мдааа, общество деградирует. К нам как к какому-то скоту.? Сиди жри и смотри за скины., чёрное зеркало, это уже не выдумка

5
AJIEHA

Как говорится ,с лопаты контент пошел

8
pokemonizm

Вы только недавно проснулись или узнали про твич дропсы?

0
Eminence

шел 2023 год.. людям впаривают дьябло..

1
pokemonizm

шел 2023 год, люди уже не знают как обосрать Близов... прикиньте, пару лет назад, во время релиза Киберпанка, так же были твич дропсы и это была даже не внутриигровая вещь, а обычная эмодзи для твича.... да и вапше они регулярно проходят для кучи игр

В Данный момент людям "впаривают":

Torchlight Infinite

World of Warships

World of Tanks

New World

SMITE

Black Desert

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

The Elder Scrolls Online

и еще какое то количество других игр

0
QD19

Покупать эту помойку за 70 евро? Та же диабло 3, только в профиль. Посмотрите на все эти мультяшные спецэффекты. А то что урон от магии зависит от урона топора в руке? Тот же самый бред.

-7
-zotik-

Ты с дьябло по на слышке знаком?

6
QD19 -zotik-

Умнее комментарий можно? Или хотя бы более развёрнутый.

-6