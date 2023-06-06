Diablo 4 теперь доступна владельцам стандартного издания

Состоялся полноценный релиз Diablo 4 для обладателей всех изданий игры, поскольку ранее в игру могли играть лишь обладатели более дорогих изданий Deluxe и Ultimate Edition. Теперь игроки могут окунуться в мир Санктуария и отправиться по следам демоницы Лилит, Матери Санктуария.
Если вам посчастливилось заполучить игру подарком на свой российский или белорусский аккаунт до ввода недавних ограничений, то вы сможете без каких либо проблем запустить игру, используя уже давно известные методы запуска в этих регионах.
Вместе с релизом стандартного издания, разработчики Diablo 4 запустили drops-награды на Twitch, за просмотр которых вы можете получить некоторые косметические награды:
- За 3 часа просмотра: кинжал Лазурецветный коварный клинок и меч Лазурецветный пронзатель сердец;
- За 6 часов просмотра: украшения для спины Сундук с символом матроны (разбойник) и Милость прародителя (некромант);
Заполучить эти награды вы сможете с 6-го по 12-го июня 10:00 МСК.
Нищих пустили в свой "шедевр"
Не таких уж и нищих)) в тур псн она 1200 лир стоит когда другие игры в районе 900 лол
уже 1419
Мдааа, общество деградирует. К нам как к какому-то скоту.? Сиди жри и смотри за скины., чёрное зеркало, это уже не выдумка
Как говорится ,с лопаты контент пошел
Вы только недавно проснулись или узнали про твич дропсы?
шел 2023 год.. людям впаривают дьябло..
шел 2023 год, люди уже не знают как обосрать Близов... прикиньте, пару лет назад, во время релиза Киберпанка, так же были твич дропсы и это была даже не внутриигровая вещь, а обычная эмодзи для твича.... да и вапше они регулярно проходят для кучи игр
В Данный момент людям "впаривают":
Torchlight Infinite
World of Warships
World of Tanks
New World
SMITE
Black Desert
Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
The Elder Scrolls Online
и еще какое то количество других игр
Покупать эту помойку за 70 евро? Та же диабло 3, только в профиль. Посмотрите на все эти мультяшные спецэффекты. А то что урон от магии зависит от урона топора в руке? Тот же самый бред.
Ты с дьябло по на слышке знаком?
Умнее комментарий можно? Или хотя бы более развёрнутый.