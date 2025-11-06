Diablo 4 выйдет в Китае в декабре

Компания NetEase официально объявила о предстоящем запуске Diablo 4 на китайском рынке. Выпуск версии 2.4.2 (10-й сезон) запланирован на 12 декабря 2025 года.

Перед выходом пройдут несколько этапов тестирования, в которых игроки смогут опробовать игру и получить косметические предметы. Пользователи, переходящие с западных серверов, получат подарки и бонусы. Таким образом, компания Blizzard постепенно возвращает свои игры на китайский рынок после перерыва в сотрудничестве с NetEase.

По данным аналитиков, аудитория геймеров в Китае составляет примерно 722 миллиона человек, что открывает новые возможности перед проектом от Blizzard.