Крупное обновление Diablo IV (патч 2.3.1) выйдет 15 июля

15 июля в Diablo IV выйдет масштабное обновление 2.3.1, которое принесёт значительные балансные изменения, исправления багов и улучшения качества жизни для текущего сезона «Грехи Хорадримов».

Каждый из шести классов получит мощные усиления, в основном за счёт увеличения урона ключевых способностей и Легендарных Аспектов:

Варвар : урон «Молота Предков» увеличен на 65%, «Вихря» — на 46%, «Двойного Взмаха» — на 29% и других навыков;

: урон «Молота Предков» увеличен на 65%, «Вихря» — на 46%, «Двойного Взмаха» — на 29% и других навыков; Друид : усиление способности «Расплющивание» (+17%) и переработка «Посоха Ворона»;

: усиление способности «Расплющивание» (+17%) и переработка «Посоха Ворона»; Некромант : урон «Голема» при жертвоприношении вырос на 25%;

: урон «Голема» при жертвоприношении вырос на 25%; Разбойник : усиление «Маски Нирмитрука» и «Аспекта Сорвиголовы»;

: усиление «Маски Нирмитрука» и «Аспекта Сорвиголовы»; Чародей : рост урона «Метеора» и аспектов, связанных с «Замороженной Сферой» и «Лавиной»;

: рост урона «Метеора» и аспектов, связанных с «Замороженной Сферой» и «Лавиной»; Наследник Духов: усиление нескольких аспектов.

Улучшения для сезона «Грехи Хорадримов»

Хорадрические Арканы теперь подбираются автоматически, что облегчает геймплей;

Мириадовые Камни дают временный бафф к скорости атаки;

В Подземельях Кошмаров с аффиксом «Исследование Оборудования» активация Хорадрических Артефактов стала быстрее (0.25 сек) и непрерываемой;

Увеличена награда «Камнями Искусника» за прохождение Бездны на высоких уровнях;

Добавлено больше материалов для разборки и Забытых Душ из Событий Легиона и Хорадрических Сундуков;

Аффикс «Забытая Мудрость» переработан: опыт теперь делится в группе, мотесов стало больше, но они выпадают реже, при этом дают больше опыта.

Исправления и улучшения интерфейса

Исправлены баги в сезонном контенте — проблемы с квестами, Хранилищами, Вратами и Катализаторами;

Починены ошибки в Подземельях Кошмаров — сброс аффиксов, отсутствие наград, неработающие порталы;

Возвращены Мясник и Скупщики Сокровищ в «Заброшенный Подземный Переход»;

Исправлен бой с Астаротом — устранены тихие реплики и сброс прогресса при смерти;

Улучшения UI/UX: исправлен интерфейс гардероба, арсенала, меню характеристик и крафта.

Это обновление призвано сделать игру более сбалансированной и комфортной, а также улучшить опыт прохождения текущего сезона. Если вы играете в Diablo IV, стоит ожидать приятных изменений уже с 15 июля!