Крупное обновление Diablo IV (патч 2.3.1) выйдет 15 июля

15 июля в Diablo IV выйдет масштабное обновление 2.3.1, которое принесёт значительные балансные изменения, исправления багов и улучшения качества жизни для текущего сезона «Грехи Хорадримов».
Каждый из шести классов получит мощные усиления, в основном за счёт увеличения урона ключевых способностей и Легендарных Аспектов:
- Варвар: урон «Молота Предков» увеличен на 65%, «Вихря» — на 46%, «Двойного Взмаха» — на 29% и других навыков;
- Друид: усиление способности «Расплющивание» (+17%) и переработка «Посоха Ворона»;
- Некромант: урон «Голема» при жертвоприношении вырос на 25%;
- Разбойник: усиление «Маски Нирмитрука» и «Аспекта Сорвиголовы»;
- Чародей: рост урона «Метеора» и аспектов, связанных с «Замороженной Сферой» и «Лавиной»;
- Наследник Духов: усиление нескольких аспектов.
Улучшения для сезона «Грехи Хорадримов»
- Хорадрические Арканы теперь подбираются автоматически, что облегчает геймплей;
- Мириадовые Камни дают временный бафф к скорости атаки;
- В Подземельях Кошмаров с аффиксом «Исследование Оборудования» активация Хорадрических Артефактов стала быстрее (0.25 сек) и непрерываемой;
- Увеличена награда «Камнями Искусника» за прохождение Бездны на высоких уровнях;
- Добавлено больше материалов для разборки и Забытых Душ из Событий Легиона и Хорадрических Сундуков;
- Аффикс «Забытая Мудрость» переработан: опыт теперь делится в группе, мотесов стало больше, но они выпадают реже, при этом дают больше опыта.
Исправления и улучшения интерфейса
- Исправлены баги в сезонном контенте — проблемы с квестами, Хранилищами, Вратами и Катализаторами;
- Починены ошибки в Подземельях Кошмаров — сброс аффиксов, отсутствие наград, неработающие порталы;
- Возвращены Мясник и Скупщики Сокровищ в «Заброшенный Подземный Переход»;
- Исправлен бой с Астаротом — устранены тихие реплики и сброс прогресса при смерти;
- Улучшения UI/UX: исправлен интерфейс гардероба, арсенала, меню характеристик и крафта.
Это обновление призвано сделать игру более сбалансированной и комфортной, а также улучшить опыт прохождения текущего сезона. Если вы играете в Diablo IV, стоит ожидать приятных изменений уже с 15 июля!
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