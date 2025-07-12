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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 534 оценки

Крупное обновление Diablo IV (патч 2.3.1) выйдет 15 июля

DesmondKeane DesmondKeane

15 июля в Diablo IV выйдет масштабное обновление 2.3.1, которое принесёт значительные балансные изменения, исправления багов и улучшения качества жизни для текущего сезона «Грехи Хорадримов».

Каждый из шести классов получит мощные усиления, в основном за счёт увеличения урона ключевых способностей и Легендарных Аспектов:

  • Варвар: урон «Молота Предков» увеличен на 65%, «Вихря» — на 46%, «Двойного Взмаха» — на 29% и других навыков;
  • Друид: усиление способности «Расплющивание» (+17%) и переработка «Посоха Ворона»;
  • Некромант: урон «Голема» при жертвоприношении вырос на 25%;
  • Разбойник: усиление «Маски Нирмитрука» и «Аспекта Сорвиголовы»;
  • Чародей: рост урона «Метеора» и аспектов, связанных с «Замороженной Сферой» и «Лавиной»;
  • Наследник Духов: усиление нескольких аспектов.

Улучшения для сезона «Грехи Хорадримов»

  • Хорадрические Арканы теперь подбираются автоматически, что облегчает геймплей;
  • Мириадовые Камни дают временный бафф к скорости атаки;
  • В Подземельях Кошмаров с аффиксом «Исследование Оборудования» активация Хорадрических Артефактов стала быстрее (0.25 сек) и непрерываемой;
  • Увеличена награда «Камнями Искусника» за прохождение Бездны на высоких уровнях;
  • Добавлено больше материалов для разборки и Забытых Душ из Событий Легиона и Хорадрических Сундуков;
  • Аффикс «Забытая Мудрость» переработан: опыт теперь делится в группе, мотесов стало больше, но они выпадают реже, при этом дают больше опыта.

Исправления и улучшения интерфейса

  • Исправлены баги в сезонном контенте — проблемы с квестами, Хранилищами, Вратами и Катализаторами;
  • Починены ошибки в Подземельях Кошмаров — сброс аффиксов, отсутствие наград, неработающие порталы;
  • Возвращены Мясник и Скупщики Сокровищ в «Заброшенный Подземный Переход»;
  • Исправлен бой с Астаротом — устранены тихие реплики и сброс прогресса при смерти;
  • Улучшения UI/UX: исправлен интерфейс гардероба, арсенала, меню характеристик и крафта.

Это обновление призвано сделать игру более сбалансированной и комфортной, а также улучшить опыт прохождения текущего сезона. Если вы играете в Diablo IV, стоит ожидать приятных изменений уже с 15 июля!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
GratefulOrmus

Просто супер то что надо игра ТОП в мире