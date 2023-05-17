Первый эпизод "Книги Лората" расскажет о борьбе между адом и раем, приведшей к созданию Санктуария ©

Blizzard выпустила новый видеоролик, посвященный предстоящей ARPG Diablo 4. Видимо, это и есть тот самый сюрприз для фанатов, о котором говорил Род Фергюссон.



Видео посвящено истории, в частности, демонам и архангелам, которые оживили вечную битву между Адом и Небесами, что в конечном итоге привело к созданию Санктуария. Это взгляд на богатую предысторию Diablo, с обещанием последующих эпизодов в будущем.

На протяжении неисчислимых эпох бушует Вечный Конфликт между демоническими ордами Пылающей Преисподней и ангельским Воинством Небес. Вооружись для битвы в Санктуарии оружием знания, юный ученый.

Говоря о сюжете игры, недавно был выпущен еще один посвященный ему ролик, в котором разработчики дали больше информации.