Инсайд: в Lucasfilm собираются выпустить экранизацию Star Wars: Knights of the Old Republic

Последние несколько лет в сети активно ходили слухи об экранизации культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic в самых разных форматах. Впервые сами владельцы франшизы, компания Lucasfilm, заговорили об этой идее еще в 2019 году, однако с тех пор официальной информации не поступало. Спустя столько времени стало казаться, что от этой задумки банально отказались, но похоже, это не так. Новый инсайд от надежного автора утечек подтверждает, что Lucasfilm решительно настроены адаптировать события игры.

Свежими сведениями об экранизации Star Wars: Knights of the Old Republic поделился инсайдер с ником MyTimeToShineH. Он один из немногих пользователей, кто регулярно и довольно точно описывает планы голливудских студий. Именно он в свое время раньше времени анонсировал появление Росомахи в исполнении Хью Джекмана в триквеле "Дедпула".

По данным инсайдера, экранизация Star Wars: Knights of the Old Republic находится на очень ранней стадии производства. Фактически её статус не изменился с 2019 года. Компания Lucasfilm по-прежнему не может определиться, какой формат будет у адаптации. Тем не менее, на этот раз с их стороны ведется реальная подготовка. Прямо сейчас руководство собирает команду и ведет переговоры с несколькими кандидатами на пост шоураннеров. От их выбора и будет зависеть, в каком виде будет адаптирована игра.