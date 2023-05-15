Diablo IV - это наша самая мрачная история, говорит Blizzard ©

Всего несколько часов назад закончилось ОБТ Diablo 4. Однако до выхода остается всего пара недель, и Blizzard продолжает делиться новой информацией об игре.

В новом видеодневнике разработчиков ключевые члены команды Diablo 4 обсудили основные концепции, лежащие в основе повествования. Она должна была понравиться как уже существующим фанатам, так и новичкам, и должна была вернуться к мрачным корням серии. На самом деле, по словам директора игры Джо Шели, Diablo 4 имеет самую мрачную историю из всех, созданных студией.

История Diablo 4 начинается примерно через пятьдесят лет после событий Diablo 3: Reaper of Souls, когда архангел смерти Малтаэль фактически уничтожил половину населения Санктуария. Само собой разумеется, за эти годы произошло немало изменений в населении и преобладающих фракциях хрупкого мира, что найдет отражение в сюжетных линиях.

Конечно же, основная сюжетная линия будет посвящена борьбе за власть между ангелом Инариусом и демоном Лилит. После бесконечных лет конфликта оба пришли к единому мнению - нет смысла в вечной войне между силами Небес и Ада.

Когда Лилит удалось схватить Инария, она узнала, что Инарий разделяет ее взгляды на конфликт, и они стали союзниками. Вместе они похитили Мировой камень размером с гору, который позволил им создать свой собственный мир, который они не случайно назвали Санктуарием.

У таких разных существ неизбежно были очень разные представления о том, как управлять Санктуарием, что привело к их неоднократным столкновениям на протяжении всей истории Diablo. Инарий изгнал Лилит из мира, заперев ее в царстве тьмы. Однако в конце концов он был схвачен другими ангелами и передан в руки рабовладельцев в Аду для наказания.

В начале Diablo 4 и Инарий, и Лилит сбежали из своих тюрем и вернулись в Санктуарий. Проблема для человечества заключается в том, что они буквально пойманы на фоне их вражды за мир, который они создали.

В повествовании игры присутствуют вернувшиеся персонажи, такие как Лорат Нар. Ранее встречавшийся в Diablo 3: Reaper of Souls как член Хорадрима, Лорат теперь живет отшельником в лесу, но когда персонаж игрока натыкается на его хижину и обнаруживает связь с Лилит, он отправляет их на поиски, чтобы помешать ей получить то, что она хочет.

Еще один важный персонаж - Нирель, молодая искательница приключений, которая вместе со своей матерью путешествовала по миру в поисках давно потерянных артефактов Хорадрима. Старший менеджер Blizzard по лору Шон Коупленд сообщил, что именно благодаря ее действиям персонаж игрока и Лорат смогут дать бой Лилит.

В целом, помощник сценариста Иден Трухильо считает, что сюжет Diablo 4 включает персонажей, которые пытаются жить своей жизнью, несмотря на всю окружающую их тьму и опасность, что делает их реальными людьми.